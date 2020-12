Mayra Couto se muestra en bikini: «Ama tu cuerpa, trátate bonito»

Compartir Facebook

La actriz Mayra Couto reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores unos videos suyos luciendo un bikini negro e invitando al resto a hacer lo mismo, sin importar la talla de ropa de baño que tenga.

“Ama tu cuerpa, ama tu cuerpo, trátate bonito, usa bikini este verano. Baila. Dime, ¿cuál de estas eres tú?”, escribió en la descripción de una de sus historias de Instagram.

En ellas se ve cómo es que ‘modela’ esta prenda tanto en cámara lenta como con algunos bailes y hasta le preguntó a sus seguidores cuál le gustaba más. Sin embargo, mostró cierto fastidio debido a que algunos comenzaron a molestarla por su peso.

“Me da mucha risa porque hay gente que me dice: ‘Mayra estás gorda’, ¿en serio? No me había dado cuenta, será por el panetón. Bueno eso se llama opiniones forzadas cuando no le pides su opinión a alguien, pero igual te la da. Así que escríbeme cuando te han dado opiniones forzadas y superobvias”, comentó.

Por ahora, la actriz cuenta que está tomando clases de natación y que se siente mucho más relajada y lo disfruta mucho, además de aclarar que no pudo hacerlo antes porque priorizó otras cosas.

«Lo importantes es hacer lo que tú quieras», manifestó al respecto.

