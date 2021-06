“Me muero, pero con la mayor suerte del mundo”: Enfermo de cáncer manda agónico mensaje

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio de un mundo tan cambiante y con nuevas tecnologías, muchas veces nos afanamos por las cosas materiales, sin pensar que hasta el sencillo uno puede ser feliz. La historia de un joven que padece de cáncer ha conmovido en redes sociales.

Según cuenta en una carta que publicó en las redes, pese al esfuerzo realizado para los médicos, el tratamiento no ha dado resultados y hace poco le comentaron que le queda menos de 4 meses de vida.

“Hoy me han dado unas malas y definitivas noticias a nivel médico: Me estoy muriendo. El tratamiento de quimioterapia definitivo no ha dado ningún resultado. Estos seis meses de auténtico infierno, no ha servido de nada. Mis tumores siguen creciendo a una velocidad mayor de la esperada y mi tiempo aquí es, muy limitado: 4 meses. Ya no hay tratamiento. Toca esperar a la muerte, clínicamente hablando”, empieza diciendo el joven.

También te puede interesar: Iván Cruz manda mensaje de apoyo a Guiller: “Estoy en constante oración”

Más adelante continuó: “Hoy toca llorar y penar. Pero a partir de mañana la palabra cáncer no existe en mi vida. Viviré rodeado de mis seres queridos, empleando el 100% de mi tiempo en lo que quiero y con quien quiero. No quiero que me preguntéis qué tal estoy. Estaré disfrutando cada segundo, creedme. No estoy dispuesto a que ‘la conversación’ devore mi vida. El cáncer me va a matar, pero no me va a quitar ni un minuto del tiempo que me queda, que será brillante, preciado y precioso porque estoy rodeado de la gente más maravillosa que existe, y por eso me sigo considerando la persona más afortunada de este mundo”.

El tuit que lleva más de 7 mil retweets y 49 mil me gusta ha sido más conmovedor para algunos, pues también padecen de cáncer y comprenden el calvario que sufre Omar Álvarez.

También te puede interesar: ‘Uchulú’ revela triste despedida con su ‘Shamuco’

En sus líneas finales, el joven denota la iniciativa que tiene por sacar adelante el tiempo que Dios le dé vida. “Acaríciame la cara antes de que me vaya y tengas que echarme de menos o empápame de gasolina y préndele fuego a este carro sin freno.

Me muero. Pero con la mayor suerte de este mundo. pic.twitter.com/fenmsQm0Ex — Omar Álvarez 🥑🔪 (@OmarAlvarez_) October 13, 2020

MIRA TAMBIÉN: Presidente recibe ‘cachetada’ en plena calle