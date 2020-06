¡Médico gana guerra al COVID-19 y se convierte en papá!

Compartir Facebook

Héroe. El médico emergenciólogo del Hospital Dos de Mayo, Luis Beltrán, se contagió de coronavirus, luchó por su vida y logró ganarle la batalla y, en medio de la crisis sanitaria por la que pasa el país, se convirtió en papá.

Antes de dar positivo, él fue testigo del sufrimiento de muchos pacientes.

“Vimos cómo en cuestión de horas o de días fallecían personas entubadas o con ventilador mecánico”, cuenta.

TENÍA MIEDO

En un momento pensó en mudarse a un hotel para no contagiar a su familia, pero su pareja estaba embarazada de ocho meses y eso lo desanimó. Al final, encontró una “zona de desinfección” en su propia casa: la lavandería.

“Y aun así no me atrevía a abrazar a mi esposa, la ayudaba en los quehaceres pero no quería contagiarla, ni a ella ni a mi hija que estaba en su vientre; dormíamos en cuartos separados. Ella, que es anestesióloga, me acusaba de lavarme la mano compulsivamente, pero era el miedo”, recuerda.

LLEGÓ AL MUNDO

El estrés por el encierro y el temor al contagio adelantaron por unos días el parto de Noelia Méndez, su esposa. Los médicos programaron una cesárea de emergencia. Charlize Aitana nació al mediodía del 11 de abril.

“Fue una experiencia única. Tengo grabado en mi cabeza cada segundo que pasé en esa sala de operaciones. Cuando la cargué, mi corazón se quería salir del pecho”, asegura.

SE INFECTÓ

La situación se complicó aún más cuando el 17 de mayo el doctor Beltrán arrojó positivo en una prueba molecular.

“Me derrumbé emocionalmente, me dio rabia, bronca. Esa vez caminé mucho en la calle, no quería llegar a mi casa. Por mi cabeza pasaba un flash de todo lo que vi durante la pandemia”, expresó.

FALTA DE OXÍGENO

En su habitación, solo abría la puerta para dirigirse al baño y recibir sus alimentos. Tenía un pulsoxímetro para monitorear su saturación de oxígeno. En algún momento presentó una sensación de ahogo y falta de aire, y el temor le invadió.

“Es cierto que la tristeza nos inmunodeprime más y puede hacer que la enfermedad avance. Pero me concentré en mi hija, me dije que quería verla crecer y que no podía abandonarla», agrega.

VOLVIÓ AL HOSPITAL

Charlize Aitana, su esposa y su madre (enfermera) se encargaron de recargarle las energías para seguir adelante. Tras el aislamiento obligatorio, ha regresado al hospital. El doctor puede abrazar a su hija y, al igual que otros papás que vencieron al COVID-19, celebrará mañana agradecido a la vida por darle una nueva oportunidad y la esperanza de seguir salvando otras vidas.