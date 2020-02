Melissa Klug a Doña Charo: “Puede ver a sus nietos cuando quiera”

Luego que el juez de familia, Gastón Alejandro Adrianzén García, admitiera la demanda de régimen de visitas que interpuso la madre de Jefferson Farfán, Rosario Guadalupe, Melissa Klug le recordó a su ex suegra que puede visitar a sus hijos cuando ella desee y lamentó que la quieran dejar como la ‘mala’ de la película.

“La señora sabe perfectamente las actividades de mis hijos porque ella administra su seguridad cuando el papá no está en Lima. Ella vive a 15 minutos de mi casa, puede ir cuando quiera y puede acompañar a mis hijos a sus actividades. Si con esto quieren dejarme como obstruccionista, que mal, porque una vez más creo que cualquier diferencia se puede arreglar con una llamada telefónica, no entre abogados”, indicó Melissa en ‘En exclusiva’.

Según ‘La blanca de Chucuito’, la demanda de ‘Doña Charo’, no tendría ni pies ni cabeza, pues ella concilió con Jefferson, un régimen de visitas para él y su familia. “El juez ha pedido ampliar el tiempo porque no encuentra razón a la demanda, pues el padre de mis hijos y yo, firmamos una conciliación extra judicial donde tiene tanto el cómo su familia carta libre para salir, visitar y viajar con los niños”, añadió.

“YAHAIRA ESTÁ MAS CAUTA”

En cuanto a la carta notarial que le enviará a Yahaira Plasencia por hablar de sus hijos en los medios de comunicación, Melissa invitó a la salsera a que se atengan a las consecuencias. “Todos tenemos derecho a opinar, pero cuando yo opino de algún tema también me caen demandas o no se acuerdan cuando me quisieron demandar por 350 mil dólares por dar mi opinión. Lamentablemente la señorita emitió una opinión sobre menores de edad (sin autoridad moral) en medios públicos, en un espacio donde el objetivo es promocionar su nueva canción. Ahora la veo más cauta, me hubiese gustado que hubiese actuado así desde un inicio”, respondió.