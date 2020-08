Compartir Facebook

Luego que Melissa Klug compartiera una foto junto a sus dos hijos, Adriano y Jeremy, frutos de su relación con Jefferson Farfán, por el Día del Niño, una usuaria le preguntó a la chalaca si el pelotero ya fue a ver a sus engreídos. Recordemos, que la ‘Foquita’ y Yahaira Plasencia arribaron a nuestro país el sábado.

“Ya llegó su papá, justo antes del Día del Niño, ¿supongo que pasará ese día con sus hijos?”, comentó una usuaria en Instagram debajo de la foto de la chalaca al lado de sus pequeños. Ante ello, la ‘Blanca de Chucuito’ respondió con un emoji de dos manos rezando: “Eso espero, ¡Dios te oiga!”.

La chalaca también contestó de similar manera a una usuaria que le comentó: “Esperemos que el cachudo del padre de tus niños ahora que llegó a Lima pase mucho tiempo con sus lindos hijos. La ‘Rosadita’ se sabe cuidar muy bien”.

“LOS AMO CON TODO MI SER”

Cabe mencionar, que en el extenso mensaje que les dedicó Melissa a sus hijos, recalca que disfruta verlos crecer todos los días. ¿Indirecta a Farfán?

“Cada paso, cada día, cada alegría, cada tristeza, cada tarea ahora desde casa, cada travesura… Siempre con ustedes por encima de todo y contra todo. Todo lo tengo en mi corazón porque el tiempo no perdona y estos momentos no volverán nunca. Como siempre les digo: mi vida para ustedes, su felicidad es la mía por siempre. Los amo con todo mi ser”, escribió la ex del futbolista.

“PARA EL AMOR NO HAY EDAD”

Hace unas semanas Klug fue ampayada junto al futbolista Jesús Barco, de 23 años, y se molestó cuando Lucia de la Cruz le dio la “bienvenida al club de las chiboleras”, pues ella tiene 36 años.

“A estas alturas, eso es un tabú pasado. Una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor. Eso de las edades hoy en día, es un pensamiento machista a la antigua”, dijo la chalaca visiblemente fastidiada.

