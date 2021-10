Melissa Paredes canta a viva voz: “Él lo hizo primero y no se puede quejar”

Compartir Facebook

La conductora Melissa Paredes vuelve a causar revuelo en redes sociales luego de mostrarse cantando uno de los éxitos de la reguetonera colombiana ‘Karol G’, donde la letra se presta para suspicacia.

“Dicen que él es loco, pero eso es mental, él lo hizo primero y se no puede quejar”, se le observa cantando y haciendo muecas que se prestan a especular que sería indirectas para Rodrigo Cuba. “Me cansé de relacione’, no quiero más presione’, por más que me critiquen, me tienen sin cojone’”, agregó Melissa en sus historias.

Recordemos que mediante redes sociales, Melissa Paredes es la que más activa se mantiene a diferencia del ‘Gato’ y aprovecha su espacio también para mandar mensajes reflexivos.

Alista trámites de divorcio

Melissa Paredes sorprendió la tarde de este martes con un importante mensaje a la opinión pública. Recordemos que en las últimas horas, se habló mucho sobre un posible perdón de Rodrigo a Melissa, sin embargo, todo esto quedó descartado tras el anuncio en su cuenta oficial de Instagram.

“Hago de conocimiento de la opinión pública, a fin que no se siga especulando sobre mi vida personal y familiar y evitar confusiones y malos entendidos, que estoy iniciando conversaciones y tratativas en buscar del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre el trámite del divorcio”, se lee en la primera parte del comunicado.

“Asimismo, y a pesar de ser una figura pública, les pido respecto para estos momentos de mi vida privada y solicito a los medios de comunicación cesar el acoso al que vengo siendo sometida en los últimos días. Respeto mucho la labor de la prensa, pero hay límites que, considero, no deben sobrepasarse pues se afecta la intimidad, como se viene produciendo a lo largo de los últimos días, más aún si está involucrada nuestra hija que merece toda la protección y cuidado por parte de la sociedad”.

Finalmente, pidió no seguir especulando. “Solicito no se siga especulando más sobre temas de carácter estrictamente privado y familiar”.

