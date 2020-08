Merly Morello perseguida por ‘La Beba Army’

Compartir Facebook

Grupo de internautas amenazó a la actriz de ‘De vuelta al barrio’, Merly Morello, en transmisión en zoom.

Mile Morello, madre de la actriz Merly Morello, quien da vida a ‘Lily’ de la serie ‘De vuelta al barrio’, declaró a Diario Karibeña que tras la denuncia pública que hizo su hija sobre acoso sexual en medio de una transmisión vía Zoom, los que estarían detrás de estas persecución serían nada más que los integrantes de ‘La beba Army’ (círculo de aficionados al videojuego Dota 2).

“Merly estaba en un Zoom privado con una marca donde hablaban de la moda junto a una diseñadora. Al parecer, alguien dio el link a ‘La beba Army’ porque de la nada empezaron a decirle ‘gaaa’, ‘Somos Beba Army’, ‘ya vas a caer’, ‘te vamos a violar’, una cantidad de obscenidades de índole sexual”, contó Mile.

Asimismo, reveló que el Ministerio de la Mujer le está brindando su apoyo a la joven actriz tras los mensajes obscenos que recibió. “Mañana (hoy) tengo una reunión con el manager de Merly, que lo contrataron para este Zoom y ver quiénes fueron los participantes.

Ya el Ministerio de la Mujer se comunicó con nosotros para que ver qué posibilidad hay mediante el zoom ver el link de las personas, aunque usualmente estas personas usan cuentas fantasmas”, añadió la madre de la actriz.

Finalmente, espera que ante la cantidad de personajes del espectáculo que vienen siendo amenazadas por este grupo de delincuentes cibernéticos tomen cartas en el asunto.

“NO LO VOY A AGUANTAR”

Por su parte, la popular ‘Lily’ confesó que no se quedará a de brazos cruzados.

“La verdad es que no estoy para aguantar esa clase de acoso sexual, ni que empiecen a escribir esa clase de asquerosidades. No le deseo a nadie que pasen por esta clase de cosas. No se imaginan lo horrible que es tener miedo de hacer algo y de que de la nada venga gente a acosarte, a hablarte obsceno “, señaló entre lágrimas la joven en su Instagram.

