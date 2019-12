Micheille Soifer confiesa que le gustaría casarse con ‘El principito’

Micheille Soifer, está disfrutando de su romance con el modelo Giuseppe Benigni. La concursante de ‘El dúo perfecto’, reveló que le gustaría llegar al altar con el venezolano, más conocido como ‘El principito’. “Siempre visualicé una persona buena en mi vida y él es bueno. Mientras yo me sienta bien sabiendo que me voy a despertar con una sonrisa y no con miedo a que me vaya a pasar algo, eso es lo importante. Él me da esa paz, esa tranquilidad. Y sí, me encantaría (casarme con él)” manifestó.

A pesar que llevan poco tiempo de relación, Micheille confesó que no descarta la convivencia con el modelo. “Bueno él a veces se queda en mi casa, yo me quedo con él. Tiene un poquito de miedo todavía, dice que poco a poco”, añadió la ex chica reality.

Por si fuera poco, la también cantante mostró el anillo que le regaló su galán. “Me regaló este anillito por nuestro primer mes, está muy lindo. Él es un angelito que cayó, me ayuda en muchas cosas, está ahí para alegrarme la vida”, acotó.

“NADA ME TUMBA”

Luego que la expareja de , Kevin Blow, amenazara con hacer “temblar” al país con su “verdad”, tras conocer que la Fiscalía de Violencia Contra la Mujer abrió una investigación en su contra, la exchica reality dijo sentirse fuerte. “Me siento bien, respaldada, segura, no hay nada que me pueda tumbar”, dijo la cantante.