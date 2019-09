‘Michi’ demandará a Kevin Blow por acusarla de infiel

Foto: Diego Vértiz

No se quedará de manos cruzadas. Tras las polémicas declaraciones de su ex pareja, Kevin Blow, en el ‘Valor de la Verdad’, donde desliza que Micheille Soifer le fue infiel y además la tildó de ‘mandada’; la ex chica reality amenazó con demandar al dominicano por difamación y “otros delitos” que “pronto se sabrá”.

“No vale la pena responderle. Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante haciendo lo que yo sé hacer”, dijo ‘Michi’ para las cámaras de ‘El show después del show’. A la salida del programa, Soifer amenazó con buscar a su ex pareja hasta República Dominicana.

-Ahora que Kevin se ha ido de viaje, ¿cómo vas a hacer con la demanda?

Él tiene familia acá, sino se le envía allá (a República Dominicana). Yo tengo la dirección.

-Se especuló que Kevin te estaba chantajeando y por eso no terminabas con él, ¿es cierto?

Solo puedo decir que hay muchos delitos que él ha cometido y ya pronto se sabrá.

-¿Qué opinas de que Kevin Blow te ha tachado como una chica fácil?

De ahí pueden sacar sus conclusiones. Creo que los actos de las personas son las que las definen.

-¿Por qué crees que Kevin haga todo esto?

No sé. Sea lo que sea, no lo ha conseguido porque lo económico se va. No pensé que iba a ser de esta manera. De él se puede esperar todo. Si ha sido capaz de otras cosas, imagínate, esto es nada.

-Tilsa y Michelle Alexander te piden que tengas cuidado con tu ‘Principito’…

Si se referían a Giuseppe, hay que mantenerlo al margen. Él no tiene la culpa de las desgracias del otro. Él está muy tranquilo, conmigo, apoyándome.

KEVIN SE PRONUNCIA

“Para algunos estuvo mal ( incluyéndome a mí ), para otros bien, para otros no era necesario. Para mí era reconocer mis errores y ser mejor. Mil disculpas a familiares, amigos cercanos y fanáticos afectados con mis declaraciones, pero es que a veces la vida te pone opciones y cuando tomas una, casi siempre alguien sale perjudicado… A seguir para adelante.”, sostuvo Kevin Blow que el sábado regresó a su país tras estar en el programa de Beto Ortiz.(J.Aspilcueta)