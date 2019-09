Milena Zárate chanca a Yahaira “Es interesada, convenida y mentirosa”

Luego que el jugador Jefferson Farfán fuera captado paseando con la cantante Yahaira Plasencia por las playas en Varadero (Cuba), la colombiana Milena Zárate dejó por los suelos a la ‘Reina del totó’ y le recomendó al pelotero no perdonar ‘cachos’.

-¿Qué piensas del ampay de Yahaira y Jefferson?

Está bien, lo que se me hace raro es por qué Jefferson hasta ahorita no se anima a oficializar, o por lo menos a oficializar la amistad. La única que ha salido a decir que son amigos es ella. Ahí hay algo raro. O él no está listo para asumir lo que se viene al decir “sí está conmigo”.

-¿PerdonaríaS una infidelidad pública?

Pública no, mucho roche. He perdonado porque tenía un hogar y cuando uno tiene un hogar uno es más estúpido por las apariencias, pero en realidad uno no debe perdonar una infidelidad porque si te lo hacen una vez te la van a volver a hacer. Una persona que te es infiel no te quiere, no te ama, no te respeta. ¡Jefferson no la perdones!

-¿No crees que Yahaira cambie?

Quizás la chica cambió. Yahaira no es santo de mi devoción pero algo que yo puedo rescatar de ella es que es chamba, muy inteligente. Si bien se hizo conocida de la mano de Jefferson Farfán supo ganarse un lugar, seguir con su carrera. Que es una chica que miente bastante, lo hemos visto en televisión y no creo quecambie.

-Se especula que en los audios que vienen circulando de Yahaira, ella dice que a Jefferson le huele mal la boca…

Cuando el rio suena es porque piedras lleva. No soportaría besar a un hombre que le huela feo la boca ni porque tenga todo el oro del mundo. Si ella lo ha dicho que ahorita esté ahí es porque le interesa todo el oro del mundo. (J. Aspilcueta)