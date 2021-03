Milett Figueroa sufre por robo del hermano: “Me rompió el corazón”

Compartir Facebook

Totalmente decepcionada. La modelo e influencer, Milet Figueroa, se mostró consternada al enterarse que su propio hermano, Helmut Lindner, le habría robado distintas cantidades de dinero por los eventos que ella realizaba.

En el programa “Amor y Fuego”, se compartieron unos audios donde se refleja que la también actriz está muy dolida porque lo ocurrido se lo hizo una persona que, en innumerables ocasiones, la protegía como un padre.

“No puede ser posible que la persona que supuestamente decía que me amaba, que me quería, todo, que era mi hermano, me protegía como mi papá que él decía que era, me va a robar. ¿Por qué no me hizo invertir en nada? ¿Por qué no me hizo invertir en un departamento? Lo único que hacía era: evento, evento, evento”, mencionó Milet Figueroa.

Además, la modelo precisó que se alejó de su hermano porque le parecía extraño que ella, como figura pública, no esté ganando igual que él o, algunas veces, no le entregaba nada de ganancias.

“Yo me alejé de él un montón de tiempo, porque yo no veía la plata que a él le daban. A él le pagaban más. (…) Me rompió el corazón, o sea, fue tan patán, fue tan imb***. Me dijo prácticamente ¿qué es eso de estar desconfiando de mí?”, finalizó.

