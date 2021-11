Militar chamo se le escapa un tiro y muere mientras mantenía relaciones sexuales en su auto

Compartir Facebook

Jorge Edwin Ramírez Zambrano de 47 años de edad, un funcionario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, falleció después de que se accionó su arma por error mientras mantenía relaciones sexuales en su auto. Su pareja ocasional, señaló que cuando iba a realizar el acto, accidentalmente el arma se ‘prendió’ y terminó matándolo.

Se registró que cuando se encontraban en el interior de una camioneta, Manzano le causó una herida en la región interna y posterior del muslo derecho, lo que le produjo la muerte.

Autoridades aún investigan la causa de la muerte del agente especial de la Dgcim a honores, Jorge Edwin Ramírez Zambrano. El hombre no presentaba registros ni solicitudes judiciales.

