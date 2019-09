Ministra mete jalón de orejas a ‘Colorado’ por restricción a carga pesada

La ministra de Transportes, María Jara, indicó que la Municipalidad de Lima debió coordinar y evaluar bien el plan ‘pico y placa‘ antes de aplicarlo para los camiones y vehículos de carga pesada. “En este momento está en tela de discusión una segunda medida de tránsito que ya ha adoptado la Municipalidad de Lima, y que creo que merece ser analizada en toda su dimensión.

Lo deseable hubiera sido que sea analizada antes de que sea adoptada y no ya en este momento”, señaló. Como se sabe, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, detalló que la marcha blanca del plan ‘pico y placa’ para camiones será del 10 al 22 de setiembre. A partir del lunes 23 se iniciará la imposición de sanciones a los infractores de 336 soles. Medida se aplicará de lunes a sábado en la Panamericana Sur y solo en el horario de 6:30 a.m. a 10 a.m.