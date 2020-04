“Ministro de Educación le dio la espalda a papás”

Compartir Facebook

Si no hay solución, la lucha continúa. Poco después que el ministro de Educación, Martín Benavides, dijo que el gobierno no podía intervenir en el tema de las pensiones, Agnieszka Céspedes, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Anapef), tuvo duras palabras para el titular del Minedu.

“El ministro le está dando la espalda a los padres de familia y yo creo que debe reconsiderarse el pedido. Sentimos que él no está siendo empáticos con nosotros”, afirmó la madre de dos niñas.

PIDEN DESCUENTO

Señaló que, en estos momentos, los papás no tienen la posibilidad de pagar a los colegios y, por tanto, debería haber un descuento por las clases virtuales.

“Todos sufrimos la crisis, a muchos padres los han despedido de su trabajo. Es una pena que los niños del Perú no tengan el apoyo del gobierno. La nuestra es una causa justa. Somos 95.000 familias las que nos hemos reunido y pedimos que las pensiones se deben rebajar en un 50 por ciento”, aseguró.

SUSPENDER MENSUALIDAD

Dijo que han solicitado la suspensión de pagos hasta que la UGEL apruebe el plan a distancia anual que van a tener que cumplir los colegios con los alumnos.

“Vamos pedir una suspensión de pago de mutuo acuerdo, es decir, hasta que el colegio nos muestre el plan a distancia anual y este haya sido aprobado por la UGEL; además de tener el visto bueno de los padres”, aseguró.

MINEDU SE LIMPIA

El ministro Martín Benavides sostuvo que un descuento en la pensión debe ser el resultado de un diálogo entre los colegios y los padres de familia.

Indicó que las clases se realizarán de forma virtual y las instituciones educativas privadas deben ser “muy transparentes” en comunicarles a los padres si pueden o no reducir los pagos.

“En los precios no (podemos intervenir), no hay control de precios. Nosotros tenemos una rectoría sobre educación que comprende educación pública y educación privada. Las instituciones educativas privadas tienen la obligación de explicarles cómo van a afrontar este tema no presencial”, añadió.

PLAN DE TRABAJO

Benavides dijo que los colegios privados están en la obligación de presentar un nuevo plan de trabajo ante el Ministerio de Educación con el objetivo de garantizar la calidad de la educación que impartirán. De lo contrario refirió que podrían ser sancionadas.

Detalló que, si un padre de familia no está conforme con la enseñanza brindada, no existe ningún impedimento para que pueda cambiar a su hijo a la educación pública.

EL DATO

Descartó que se vaya a suspender el año escolar y, por el contrario, dijo que el gobierno viene tomando medidas para fortalecer la educación no presencial.

POR: JORGE PÁUCAR