Ángeles. Rescatistas salvan la vida de un perrito en estado de desnutrición y abandono.

Una pareja en Estados Unidos tenía bajo su potestad a un perrito de color blanco. Sin embargo, muy lejos de darle los cuidados que un can necesita, estas personas maltrataban constantemente al can, no lo alimentaban y tampoco lo dejaban desplazarse libremente.

Como si fuera poco, el nombre dado al perrito era “Cocaína”, un nombre de muy mal gusto para una mascota del hogar. Ya que no es un objeto o cosa, se trata de un ser vivo cuyos sentimientos, emociones y necesidades son igual de válidas que las de cualquier ser humano.

En grave estado de desnutrición, encadenado a un árbol y sin poder moverse, este animalito rogaba por ayuda cuando veías su mirada. El video donde se puede ver al hoy rebautizado como “Hero” fue hallado en Youtube. En el mismo video se puede ver a Hero años después. Luego de que activistas por los animales acudieran tras su rescate.

“Go Dogs Rescue Inc” es el nombre de los rescatistas que llegaron a la granja donde vivía este perrito. Tras verlo en un estado poco decente, se conmovieron por él y lo salvaron del infierno en el que estaba viviendo.

Totalmente hambriento, enfermo y con heridas en el cuello, producto de la cadena que no lo dejaba moverse, fue encontrado este animal. Pesaba solamente 11 kilos, cuando lo habitual para un perro de su raza es que pese mínimo 25 kilos.

Tuvo que soportar frío, lluvias e intenso sol durante 4 largos años. Durante todo este tiempo el perrito no pudo moverse a ningún lugar, comía lo mínimo para mantenerse con vida. Era una tortura la vida que estos malvados dueños le estaban dando.

Inmediatamente después de haberlo rescatado, los ángeles que rescataron a esta mascota le cambiaron el nombre a “Hero”, ya que por todo lo que tuvo que vivir y aún estar en pie de lucha, lo consideraron un héroe.

En fotografías captaron la evolución favorable que tuvo el perro. Ahora luce mejor, con mayor peso, sin heridas y poco a poco se está acostumbrando a las caricias. Pese a todo lo sufrido, Hero no es un perro arisco, por el contrario, es manso. “Es muy gentil, amoroso y obediente. Hero solo quiere ser amigable con el resto de las mascotas todo el día”, dijo uno de los rescatistas.

