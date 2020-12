Mónica Cabrejos: “Por años el hombre usó a la mujer por sexo”

Compartir Facebook

Sin pelos en la lengua la sensual Mónica Cabrejos habló de todo con Diario Karibeña. La artista, periodista, conductora de ‘Al sexto día’ de Panamericana TV y terapeuta sexual presentó su primer show virtual ‘Soltera en cuarentena’ donde habló de su experiencia de estar en “cuarentena total”.

Además, alista nuevo libro sobre su experiencia de estar un año sin sexo; dice que ahora sabe que una mujer “puede vivir sin un hombre y un hombre también puede vivir sin una mujer”. Afirma que no está en contra de los “viajes y shopping sino next” siempre y cuando “los dos sepan que se están usando”.

-¿Y cómo vives la ‘cuarentena total’, te falta un mes para completar un año sin sexo?

Uy, si imagínate, hace tres presidentes, Sagasti, Merino y Vizcarra. Los casados han estado tranquilos pero esta pandemia para los solteros ha sido difícil. Ahora no hay bares ni discotecas, todo es virtual y si invitas a alguien hay que desinfectarlo y pedirle prueba. Es super riesgoso, esa es la realidad, así que este 2021 de que me vacunan me vacunan (risas).

-¿Hay cierto trauma con el Coronavirus por temor al contagio?

Así es, los que somos gente responsable no salimos. Uno no sabe cómo la otra persona se cuida, es muy complicado. Con el VIH al menos se puede evitar contagios con el preservativo y la exclusividad pero este virus desgraciado te acercas ya fuiste. Si vas a un bar ya nadie te va a poder gilear ja, ja, ja.

-¿Qué ha cambiado la pandemia en tu vida?

En mi forma de vida no mucho porque yo estoy en cuarentena mucho antes por mi libro, pero sí la forma de pensar. Ahora valoro las cosas pequeñas, éramos felices y no nos dábamos cuenta.Tengo un parque cerca a mi casa al que iba solo a pasear a la perra y ahora me siento por buen tiempo a ver el paisaje.

– ¿Eres más sentimental o más materialista…?

Ni materialista pero tampoco sentimental, soy una mujer bastante lógica y pragmática, lo he aprendido con los años y no por el tema material sino por el tema de lo que me conviene más a mí en el bienestar personal.

– Y respecto al amor… ¿Se puede vivir sin un hombre, sin sexo?

Seguro se pueden vivir dos años, tres. Hay gente que ha vivido hasta 6 años en cuarentena en todo sentido. Hombres y mujeres. Y en cuanto a la intimidad hay que hacer ejercicios y pensar en la mejor forma de protegerse (risas).

– ¿Hay algún episodio de tu vida que desearías eliminar para siempre?

No, la verdad que no. Todo lo tengo archivado correctamente, todo resuelto la verdad con mi pasado y mis vivencias, sino hubiera vivido lo que viví no sería la persona que soy ahora.

– ¿Si volvieras a los 20 aceptarías posar nuevamente en un calendario completamente desnuda?

Sí, seguro.

– A pesar que cada vez que tienes alguna polémica con ciertos personajes te recuerdan tu calendario…

La verdad que a nadie ya le parece llamativo eso. Ahora periodistas, cantantes y modelos publican sus fotos mucho más evidentes en el Onlyfans y cobran por eso. Chicas que no son famosas se lucen insinuantes en sus redes, creo que los tiempos ya cambiaron en cuanto a la desnudes. Si tuviera el cuerpo de antes si me calateo ¡ah! Pero ya no tengo el cuerpo de cuando tenía 20, estoy ricotona pero no como antes.

-¿No te atreves al Onlyfans?

No lo he hecho pero si lo hago podría poner mis fotos antiguas. Ahorita no lo haría porque no me siento tan bien de cuerpo.

– Después de los cuarenta, las prioridades cambian en nuestras vidas. ¿Cuáles son las tuyas hoy?

Vivir en paz, vivir tranquila. Tener una estabilidad económica para que me aporte a la tranquilidad, tener salud y poder ayudar a las otras personas en todos los sentidos.

-¿Qué admiras más de los millenials? ¿Has salido a las marchas de los más jóvenes? ¿Te has enamorado de un hombre menor que tú?

No, no me gustan los chibolos. No tengo alma de profesora la verdad (risas), como tengo poca paciencia para enseñarle todo a los chicos… Me encanta que salgan a marchar y manejen sus redes, que tengan su vida y sus ideales, pero a mí me gustan los hombres de mi edad o un poquito más.

-¿Te gusta que te enseñen?

Bueno ya está bien difícil que me enseñen (risas).

-Siempre hay algo que aprender Mónica…

Sí, pero es bien difícil que me enseñen (risas). Me gustan los hombres mayores porque también tiene que ver el tema de la conversación, la forma que puedan seducirte. Los chibolos son más inmediatos, lo mismo que son una generación diferente, a mí me gusta que me afanen a la antigua. Soy bien exigente la verdad.

– ¿Qué extrañas de tu época de vedette?

Que no tenía grasa en el abdomen (risas). Las giras, el ambiente en que trabajábamos que era de mucha risa, los cómicos, los amigos, era un vacilón, por eso de alguna manera sigo haciendo comedia en mis unipersonales. A mí me gusta vacilarme y reírme.

-¿Has cumplido todos tus sueños?

No siento que he cumplido todos mis sueños, son etapas.

– Después de la perdida que sufriste, ¿Volviste a buscar la posibilidad de ser madre?

En este momento está descartado, ya tengo 44 años y honestamente no me veo cuidando a una personita. En este momento de mi vida no lo añoro y no quiero la verdad.

– ¿Alguna vez fue tu sueño ser madre?

No, la verdad que no. Siempre he sido una mujer muy activa que ha sentido que estuvo en deuda consigo misma. En ese momento no era mi sueño ser madre, se dio y decidí tenerlo pero Dios dispuso otra cosa y estoy tranquila.

– ¿Qué piensas de las chicas que hoy acaparan las portadas de la prensa: Sheyla Rojas, Michelle Soifer?

Son regias, guapas, particularmente he aprendido a no juzgar la vida de otros.

– ¿Alguna vez pediste viajes, shopping, paseos, etc… sino next?

Buenos, hay que ser sinceros si un hombre te busca por sexo cuál es el problema que tú le retribuyas fijándote en la billetera, o sea es la verdad. Durante décadas los hombres han usado a las mujeres y las han engañado solo para acostarse con ellas.

– Alguna vez confesaste que en tu época de vedette te ofrecieron dinero por sexo…

No hay que confundir las cosas. Sobre este tema en particular (viajes y shopping) siento que ambos se están usando y ambos lo saben y no siento que hay que juzgar a ninguno de los dos. Lo que se debería juzgar es que alguien enamore e ilusione a un hombre para sacarle dinero o un hombre ilusione a una mujer solo para acostarse con ella porque sale en TV. Si ambos tienes las cosas claras, nadie juzga porque los dos saben a qué van.

– ¿Hay machismo en la Tv y se critica a una mujer que disfruta su sexualidad?

Pero sí se aplaude al hombre pendejo que engaña a una mujer para acostarse, hasta por una apuesta lo hacen para decirle a sus amigos que se acostaron con ellas pero cuando una mujer la tiene clara ahí sí la juzgamos, eso es puro machismo.

– Tú eres víctima de las críticas en redes ¿Te afecta?

No la verdad, amo a mis ‘heaters’ (personas que expresan odio en redes), que alguien que sea tu fan y te siga es bueno pero una persona que te odie y te siga es un doble mérito. Me divierte, además hace mucho tiempo dejé de preocuparme por lo que la gente piensa de mí.

