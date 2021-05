Compartir Facebook

Monique Pardo no se aguantó y creó una divertida canción en alusión al candidato presidencial Pedro Castillo, en la que le pide que no se corra de Keiko Fujimori y asista al debate de esta tarde.

“No te corras Pedro, no arrugues así, no te corras de mí, no te corras de Keiko. No te chupes así, al debate dile sí”, se le escucha decir en un inicio.

Asimismo, le pide al participante de Perú Libre que priorice el debate que él mismo propuso: “Anda a debatir de nuevo, no te corras de Keiko… Pedro, Pedro, Pedro, no le arrugues a Keiko, Pedro, ¿por qué te se te hace así? No te sigas corriendo Pedro”.

Al respecto algunos de los comentarios de sus seguidores estuvieron divididos, pero resaltaron más quienes destacaron su postura política.

“La canción del año político”, “Grande Monique, ídola”, “Lo máximo, eres única”, “Capaza, muchos éxitos con este hit”.

Pedro no arrugues ! Queremos escucharte ! pic.twitter.com/UlFjqafhYu — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) May 14, 2021

PROMETIÓ CASTRACIÓN QUÍMICA PARA LOS VIOLADORES

Luego que se haya hecho pública la candidatura de Monique Pardo para el Congreso, muchas fueron las burlas y hasta insultos que recibió. Sin embargo, la cantante demostró garra y comentó la castración química sería una de sus promesas electorales.

Sobre el tema de la castración química para violadores, Monique comenta que esto va más allá. Pese a ello, se sabe que este tipo de castigos no podrían darse, pese a que en su momento el 74% de la población estaba a favor de este castigo.

“Diferentes juristas y estudiosos han manifestado que no se puede aplicar la castración química a un violador sexual, al que ya se le aplicó la cadena perpetua, pues este ya no dañaría a la sociedad, toda vez que de por vida estaría recluido en un centro penitenciario”, tal cual dice en el Diario El Peruano.

