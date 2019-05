Mozos reconocieron que el té de Guerrero sí estaba contaminado

Luego de un año y siete meses de que Paolo Guerrero viviera un infierno al ser acusado de haber ingerido sustancias prohibidas antes del partido ante Argentina, por las Eliminatorias a Rusia 2018, y recibiera un duro castigo que lo afectó emocional, física y económicamente, los ahora extrabajadores del Swissotel salieron a contar la verdad del hecho, lo cual ayudaría al delantero a demostrar su inocencia.

“La contaminación se dio en el hotel. Han agarrado una tacita con mate de coca, no la han lavado bien y ahí han servido el té con limón para Paolo”, reveló Anthony Obando, uno de los mozos que atendió a la selección durante su estadía en el Swissotel, en octubre de 2017.

Obando dio más detalles al respecto de cómo se originó toda esa noche. “Paolo Guerrero estaba con fiebre y pedía su té con limón. Entonces como estaban ahí las jarritas usaron una de ellas. No había detergente para que (la jarra) pase el proceso de lavado correcto, que es también pasarlo por una máquina de agua caliente. Pero por la rapidez del servicio, la naturista (de la selección) que te apuraba, ha agarrado una jarrita donde ha estado servido el mate de coca. No lo han lavado bien, han metido el té con limón y lo han servido ahí”, explicó.

“PIDO DISCULPAS”

Otro de los implicados en el tema como Erick Paz, consejero gastronómico del hotel por dos años y quien atendió también a Guerrero en esa oportunidad, contó más sucesos de aquel día.

“Todo el hotel sabía que era una contaminación, porque en el área al que fue mi compañero Anthony (Obando), la máquina de lavado no es el debido. Solo lo hizo en un lavado cualquiera”, comentó Paz al referirse sobre el mal proceso de desinfección del objeto.

“La contaminación pasó. Una vez en una reunión (fuera del hotel), mi compañero Anthony Obando nos confesó que él había sido participe de eso. Él bajó a un punto de venta, y junto a un compañero que se llama George, habían pedido un té, el cual no había pasado el procedimiento correcto de lavado de la tetera, y aun así lo sirven, y pasa lo que pasa”, agregó Paz.

Por último, Paz indicó que “(Antes) estaba presionado. No podía decir nada. Lamentablemente dije lo que me obligaron a decir. Esta es la oportunidad de decir la verdad. Le pido disculpas al cien por ciento. La situación que me encuentro ahora es distinta a la ese momento”, finalizó.

“TEMO POR MI VIDA”

Por su parte, Jordy Alemany, exasistente de alimentos y bebidas del Swissotel, quien grabó con una cámara ubicada en sus lentes a los mozos que atendieron a Guerrero, consideró que ahora que se conoce la verdad, su vida puede correr peligro. Además, expresó que todo lo ocurrido dentro del hotel es responsabilidad exclusiva de la empresa.

“En este país por un celular te matan. Por una información como esta por supuesto que mi vida corre peligro, pero ya lo hago público, si algo me ocurre, es Swissotel. Es imposible meter alimentos, todo lo que ingieres es responsabilidad del hotel, si yo meto algo y lo ingiero y me hace daño, es culpa del hotel”, manifestó.

FISCALÍA INVESTIGARÁ

Ante la difusión de nuevos testimonios de presunta responsabilidad del Swissotel en el caso de Paolo Guerrero, el Ministerio Público designó al fiscal José Chipana Llanos, de la 1° Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, para que analice abrir una nueva investigación en torno a estos hechos.

CÍRCULO

Paolo viajó ayer a Argentina con el Internacional, para jugar mañana (7:30 p.m.) ante River Plate por la Copa Libertadores.

“La FPF no se preocupó por mi”

‘Depredador’ también contó que tuvo depresión y no quería salir de casa

Horas antes de conocerse la verdad del caso de la contaminación de Paolo Guerrero en el Swissotel, la cadena brasileña, Globoesporte, emitió una entrevista al delantero, quien mostró su molestia con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por no apoyarlo como se debió en el momento que fue acusado.

“(La FPF) tiene que envolverse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque por mí no la tuvieron. Gareca vino aquí a hablar conmigo (antes del Mundial) y le dije, que la decisión de convocarme era suya. Tuve depresión. No quería salir de mi casa. Me quitaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa, pero tuve que luchar por mi inocencia y no podía caer, porque vería a mis padres tristes”, expresó el capitán de la selección peruana.

“La justicia tarda, pero llega”

Doña ‘Peta’ feliz porque se conoció la verdad

Una de las emocionadas con las revelaciones de los ahora extrabajadores del Swissotel, fue la madre de Paolo Guerrero, doña ‘Peta’, quien nunca dejó de creer en la inocencia de su hijo y sobre todo en Dios, a quien se encomendó para salir de esta difícil situación.

“Paolo fue primero a hablar con ellos (los mozos) y le negaron todo. Con esto mi hijo va a demostrar que es inocente. Siempre creímos en Dios. La conciencia mueve. La justicia tarda, pero llega. La mentira tiene patas cortas. Me dolió mucho que en su país le hagan estas cosas”, agregó la madre de Paolo Guerrero en una entrevista brindada este domingo por la mañana.

“¿Por qué lo ocultaron?”

‘Coyote’ Rivera sorprendido por las revelaciones de los trabajadores

El hermano de Paolo Guerrero, Julio Rivera, también se refirió a las revelaciones que hicieron los mozos del Swissotel y se mostró sorprendido del motivo por el cual el hotel ocultó esta información.

“Si están hablando es porque hay algo y acá hay un divino que lo ve todo, se va hacer justicia. Desde el comienzo el Swissotel tenía que apoyar a Paolo, si había eso ¿Por qué había que ocultarlo? Están saliendo trabajadores reportando todo esto, y bueno, esperemos nomás. Paolo se encuentra en Brasil y esperemos que todo se solucione”, comentó el ‘Coyote’.