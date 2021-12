Mujer finge una boda falsa para llamar la atención de su ex

Compartir Facebook

Una mujer tuvo la singular idea de llamar la atención de su ex pareja a toda costa así la hiciera armar todo un ‘teatro’ para ser vista.

Y es que el video cuenta con millones de reproducciones en Tiktok, al tratarse de una mujer que contrató a un fotógrafo profesional y a un esposo falso para fingir que se había casado y que era enormemente feliz pero todo esto a raíz de que su ex la llamara o le escribiera.

“La vez que fingí mi propia boda y tuve una sesión de fotos para que él se comunicara”, escribió la joven identificada con el usuario @Dieschaklin. La mujer detalló que para llevar a cabo su plan tuvo que invertir mucho dinero pues según ella lo valía.

Compró todo lo que necesitaba, empezando por el vestido de novia, maquillaje, ramos de flores y las instalaciones donde sería su sesión fotográfica soñada.

Pese a todo lo organizado, la joven confesó que no logró su cometido, pues su exnovio “jamás se acercó”. Algunos internautas le dijeron que no debió ir más allá y solo debió fingir una fiesta de compromiso, pues su ex pudo pensar que “ya era demasiado tarde”.

El video de inmediato se ha vuelto viral con 1.8 millones de reproducciones pues si singular idea le ha servido de inspiración para otras mujeres que aun no pueden cerrar un ciclo en su vida.

Reacciones de usuarios

Diversos cibernautas cuestionaron a la mujer pues debió haber estado bastante desesperada para armar toda esa farsa.

«Mujer, tu si que estas loca», «Gracias por la idea, lo aplicaré», «espero que tu ex te habla escrito», «¿Quién invierte tanto para llamar la atención?», fueron algunos de los comentarios.