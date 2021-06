¡Espantoso! Mujer fue hallada muerta por denunciar a alcalde

Compartir Facebook

Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez una mujer de 30 años que no le tuvo miedo a las continuas disputas que se desarrollan en Venezuela.

Dorancelys pertenecía al sector minero de El Callao en Venezuela y había denunciado a Alberto Hurtado alcalde chavista de la localidad en medio de una protesta el pasado 24 de mayo por la negativa de los comerciantes a recibir el nuevo billete de 50.000 bolívares.

Una de las acusaciones que se le imputaban a Hurtado era liderar la red de prostitución existente en la zona para beneficiarse económicamente con las señoritas.

Dejando de lado las necesidades del pueblo para velar por los propios lo que despertó el repudio y enojo de Dorancelys.

“Si tú no respetas al pueblo, el pueblo no te puede respetar a ti. Aquí voy a estar cuando tú me quieras llevar presa”, fueron las palabras de Tocuyo para el alcalde.

Asimismo, días previos a su asesinato mencionó que si algo le pasaba la responsabilidad sería exclusivamente de Alberto Hurtado por las continuas amenazas que veía recibiendo.

Lamentablemente la mujer fue asesinada con características de haber sido torturada. Dejando su cuerpo detrás de una casa el pasado 1 de junio.

Testimonio del hermano

“La investigación deberían hacerla las autoridades, a ver qué tan culpable es el alcalde, porque no puede ser casualidad que una vez que ella le haya dicho todas sus verdades aparezca muerta y torturada”, dijo el hermano de la víctima de homicidio, quien decidió no revelar su identidad por seguridad.