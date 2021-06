Mujer intenta matar a perrito pero termina disparándole a su hijo por error

Compartir Facebook

Una joven de 24 años fue acusada de disparar un arma de fuego a un perrito callejero, sin embargo su mala suerte le hizo herir a su menor hijo de tan solo cinco años.

Según el Departamento de Policía, Angela Mía Vargas, disparó una pistola de bajo calibre contra un perro que deambulaba perdido por su domicilio.

Aunque el incidente ocurrió el pasado 29 de mayo en horas de la tarde Texas, las redes sociales lograron revivir este caso que ha traspasado fronteras causando indignación a miles de cibernautas.

Lamentablemente, la bala fue a parar al abdomen del niño, y tras un llamado de auxilio fue rápidamente trasladado de emergencia a un hospital de la zona mientras iba recibiendo la atención de los primeros auxilios.

Hasta el momento, según se informó, el menor de cinco años se encuentra fuera de peligro. A su vez, ‘Bruno’, el perro a quien intentó disparar solo recibió el roce de unas balas que disparó.

La joven que provocó el accidente en su vecindario fue arrestada por conducta mortal y por disparar un arma de fuego en la vía pública. Cabe destacar que la mujer disparó contra 2 casas de la zona, la cuales estaban ocupadas.

Mamá ingeniosa cortó el cabello de su hijo para evitar que salga y se contagie del virus

Con el fin de evitar que su hijo salga a las calles y se contagie del temible virus, una ingeniosa madre tuvo la genial idea que de llevarle a la peluquería y pedir que le hicieran un corte de cabello vergonzoso.

Luego de hablarle innumerables veces sobre el cuidado del covid y ver diversos modos para que su hijo no salga, la madre no tuvo de otra que raparle la cabeza a su hijo de 15 años para que aprendiera la lección y se vea obligado a no salir.

El nuevo look hacía que el joven se viera más avejentado que lo normal. Tal fue la magnitud que cobró el caso, que terminó siendo noticia. Algunos internautas consideran que la madre fue mala para acceder a tremenda vergüenza, mientras otros apoyan la iniciativa.

El hecho sucedió en la localidad taiwanesa de Kaohsiung, Huang Ling Xiang. En el sitio, pobladores conocen al peluquero como el que “realiza cortes preventivos por coronavirus” gratis, siendo los jóvenes de entre 12 y 15 años los que más acuden con sus madres.

