Mujer padece 10 años de tormento al lado de expareja

Arequipa.- “Brian Cama me quiso matar con un cuchillo, me desfiguró, estoy viva de milagro porque he luchado por mi vida”, relató con mucha tristeza Liliana Hualpa Guerreros (30), quien fue atacada por su expareja.

El sujeto, quien no tiene oficio conocido, también agredió a la hija de ambos, de 9 años, cortándole la mano derecha con la misma arma.

“Me separé de Brian hace 6 meses porque me cansé de ser golpeada. Viví 10 años de tormento. Cada vez que llegaba borracho me pegaba y yo callaba de miedo por proteger a mi familia. Pensé que iba a cambiar y eso nunca sucedió”, contó la señora a Karibeña.

Recordó que el domingo estuvo a punto de morir. Su expareja ingresó al inmueble 546 de la calle Álvarez Thomás, del Cercado, junto a otros dos sujetos.

“Estuve durmiendo, me hizo cortes en varias partes del cuerpo. Mi hija (9 años) y hermano (10 años) me defendieron. Pero (el agresor) estaba enloquecido y tuve que lanzarme casi del segundo piso por las gradas”, recordó Liliana Hualpa, quien ahora recibe tratamiento psicológico.

La víctima indicó que Brian Cama Salinas (35) registra 16 denuncias por violencia familiar y lesiones.

“Lo denuncié varias veces. La última vez me dieron medidas de protección, pero no respeta la decisión del juez. El domingo, la policía de Palacio Viejo no lo quiso detener”, dijo la agraviada.

A LA REJA

Ayer en la tarde, la fiscal Alexandra Paredes, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, consiguió seis meses de prisión preventiva para Brian Cama por los delitos de desobediencia a la autoridad y violencia psicológica contra su expareja.

Mientras tanto, ayer también salió la orden de detención preliminar por el delito de tentativa de feminicidio.