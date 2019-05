Myriam Hernández: “La mujer debe hablar y denunciar”

La reconocida cantante chilena Myriam Hernández vuelve al Perú luego de cuatro años de ausencia como parte de su tour ‘Fuerza del Amor’. Antes de los conciertos que realizará el próximo viernes 10 en Arequipa y 11 en Lima, la intérprete hizo un alto en su agenda para confesarse con Karibeña.

-Myriam como exponente de la balada, ¿has pensado incursionar en el género urbano como están haciendo otros artistas?

No he pensado en colaboraciones, en su momento fue grabar una respuesta a la canción ‘Amorfoda’ de Bad Bunny. Como esta canción habla del desamor, yo le hablo del amor y salió un video muy bonito. Ese fue mi acercamiento a la música urbana, aunque yo lo hice como una balada.

-Una colaboración con algún artista urbano se podría dar entonces…

No estoy cerrada a esa posibilidad pero por el momento no hay nada concreto. Aunque no puedo negar que con este video hubo un público de este rubro que me ha seguido en las redes sociales.

-¿Qué opinas de la lucha femenina que se viene dando a nivel mundial?

Estoy absolutamente a favor, creo que la mujer debe hablar y debe seguir luchando por los derechos que le pertenecen. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia a los derechos, por lo tanto hay que seguir luchando. Le pediría a la gente que hable y denuncie.

-Varios artistas han denunciado haber sido víctimas o testigos de abuso a la mujer…

Afortunadamente nunca me ha tocado presenciar o he sufrido algo así a lo largo de mi carrera.

-¿Has pensado hacer una serie de tu vida?

Sería algo muy bonito, pero no lo he pensado y tampoco me lo han ofrecido, pero sería interesante ver una serie de la vida de uno.

-¿Qué mensaje le dejarías a tus fans del Perú?

Primero quisiera agradecerles por ser un público fiel, respetuoso y que me sigue en todo momento de mi carrera.