Natalie Vértiz echa a Rosángela: “Creo que se bota como agua sucia”

Luego de que Pancho desmintiera a la ‘Chica selfie’, la esposa de Yaco Eskenazi dio su opinión al ver que ‘Rous’ no aceptara su culpa.

Rosángela Espinoza al ver que Pancho la desmintiera sobre sus declaraciones de querer tener una relación seria con ella, aseguró que no quiere grabar ninguna escena de besos con el chileno en ‘La Academia’ de EEG.

Natalie dio su opinión e indicó que la influencer se ‘hace de rogar’: “Estoy confundida por un lado siento que Rosángela Espinoza se bota como agua sucia, no quiere nada con Pancho y se lo ha dicho clarito que si en el guion hay un beso que lo retiren y por el otro lado creo que Pancho sí está dolido por el comentario de Rosángela porque ya no quiere nada con él”, comentó.

Choca Mandros no fue ajeno al tema y le mandó un consejo a ‘Rous’ en ser más profesional con su trabajo: “Sin duda después de esta nota, no tendrán sin duda no siquiera una amistad. Rosángela hay que ser un poquito más profesional, no necesariamente porque te lleves mal con un compañero de trabajo no te toque. Asumo de que muchos actores profesionales han tenido que hacer alguna escena que quizás como Edith González y Christian Meier dijeron públicamente que no se llevaban bien, pero era pareja en la ficción. Yo te aconsejo que te relajes”, aseveró el conductor.

PANCHO DESMIENTE A ‘ROUS’

El chico reality salió a defenderse luego de escuchar las declaraciones de Rosángela al indicar que el beso que se dieron al final del baile de EEG fue planeado y no por iniciativa de Pancho Rodríguez.

En el programa de ‘Estas en Todas’, Panchito se mostró muy incómodo por las declaraciones de su compañera, a lo que él dijo lo siguiente:

“Rosángela me dijo: ‘Oye hay que terminar en beso’, lo juro por mis hijas. Nunca le voy a robar un beso a alguien así. Nosotros lo hemos dicho, no tienen que ilusionarse con nada, la verdad entre ella y yo solo hay una amistad, buena onda. Por la secuencia de ‘La academia’ nos tocó darnos un beso y siguió fluyendo la cosa por el lado laboral. Cero coqueteos, nosotros somos amigos. Cualquier cosa puede pasar acá… hay un juego, pero más que eso no hay”, indicó.

Luego de saber la opinión del chileno, la reportera del programa se acercó a ‘Rous’ para saber qué opina lo que dijo su compañero.

“Así no fue, ellos dijeron para ganar hay que darnos un beso. Además, los caballeros no hablan”, aseguró. De inmediato, Pancho le increpó: “Tú tampoco puedes decir que yo quiero una relación seria contigo”, expresó.

Rosángela quedó atónita por la respuesta y pidió al productor del reality que nunca más le coloquen en el guión, un beso con el chileno.

“Quiero decirle al productor general de ‘Esto es Guerra’, que no quiero ver en el guion un beso o algo que tenga que ver con Pancho. Si hay posibilidad de que no haya beso, mejor porque no quiero que me junten con una persona con el que solo hay una linda amistad. Estamos grandecitos para esta a un lado y no quiere hablarte. Si en el guión hay un beso, no lo voy a aceptar y si me van a sacar por no cumplir qué puedo hacer, no me puede obligar”, habló ‘Rous’ muy indignada.

