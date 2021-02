Natalie y Yaco confirman que esperan a su segundo bebé: ‘Estamos embarazados’

Compartir Facebook

¡Bebé en camino! Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprendieron a todos sus seguidores con la noticia de la llegada de su segundo bebé, esto tras los rumores de su gestación.

Esta mañana, en el programa ‘Estás en Todas’, la parejita anunció la próxima llegada de su segundo bebé, incluso el chico reality le dedicó unas tiernas palabras a su esposa.

“Estoy contento de estar contigo en este momento. Eres el amor de mi vida, nadie sabía que íbamos a estar juntos y que todo esto iba a pasar. Te amo y así será siempre”, expresó Eskenazi.

Por su parte, Natalie mucho más emocionada indicó que ya no podía guardar más esta noticia porque ‘su barriguita’ la delata: “Estamos embarazados. Me moría por gritar esta noticia, pero a diferencia de con Liam que estaba muy nerviosa, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando”.

Por otro lado, revelaron que el bebé que esperan está bien de salud, per por el momento no saben si se trata de un niño o una niña, sin embargo están muy felices por su pronta llegada: “Es un bebé saludable, todavía no sabemos qué es, pero estamos saltando de un pie de la felicidad y llegó en un momento que tenía que llegar”.

Cabe resaltar que hace solo unos días el conductor de televisión Rodrigo González reveló que Natalie Vértiz estaba esperando un bebé, sin embargo era una noticia sin confirmar.

