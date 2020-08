Compartir Facebook

Tras ser acusado en el programa ‘Guerreros 2020’ de haber agredido a su compañera, Macky González, el modelo Nicola Porcella lo negó tajantemente y rompió en llanto. Minutos después en el espacio mexicano comprobaron a través de las cámaras de televisión que el chico reality nunca maltrató a la modelo.

“Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir”, indicó bastante afectado Nicola.

“Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí, yo vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho”, añadió.

LE PIDEN DISCULPAS

Por su parte, los conductores de ‘Guerreros 2020’ se disculparon con el peruano por haber acusado de empujar a su compañera de reality.

“Te pusimos en una vitrina donde no has debido de estar, pero si yo escuchó que una de mis compañeras que dice: “no me empujes, Nicola”. Tuve que detener eso porque hay niñas viéndonos y las estadísticamente en México marcan que muchas mujeres pierden la vida al ser violentadas a causa de hombres y lo último que queremos ser es un ejemplo así”, dijo la presentadora Tania Rincón.

“Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado (…) No es justo para ti, has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Te estás ganando a tu público, a tu gente, el empezar una nueva carrera en México y no es justo que empieces así”, concluyó.

Por su parte, Mauricio Barcelata afirmó que jamás vio ninguna agresión de Nicola contra la modelo. “Vi el video, los tuve juntos y no voy a decir mucho: yo nunca vi contacto, en ninguna de las tomas, en ninguna de las secuencias”, sentenció.

