Nicola Porcella: “Iré hasta las últimas consecuencias”

Cumplió su palabra. Tal como lo anunció en ‘El valor de la verdad’, Nicola Porcella acudió ayer a la sede del Poder Judicial de Lima acompañado de su abogado, para entablar una demanda contra la conductora de televisión, Magaly Medina, por el delito contra el honor en la modalidad de calumnia y difamación agravada, tras vincularlo en su programa en el escándalo de la fiesta de Asia, donde la Miss Trujillo, Claudia Meza y la argentina Poly Ávila, denunciaron haber sido drogadas.

El ex chico reality apareció en la sede judicial al promediar el medio día y como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida por el público, quienes no dudaron en pedirle una fotografía, mientras realizaba los trámites necesarios en la mesa de partes.

A su salida, Nicola comentó que confía en la justicia y que irá hasta las últimas consecuencias para que la conductora de ‘Magaly Tv la firme’ cese con las agresiones hacia su persona.

-¿Buscas limpiar tu imagen?

Como te dije yo no tengo nada que limpiarme, yo fui un testigo (en la ‘fiesta del terror’) y simplemente estoy viniendo a hacer lo que hoy dije que iba hacer.

-¿Vas hasta el final?

Sí.

-¿Confías en la justicia peruana?

Confió en la justicia.

-No es la primera vez que Magaly es demandada por un caso similar…

Bueno, ya eso lo tendrá que ver el juzgado, confío en la ley de mi país.

-¿Cómo tomaste el que Magaly te tildara de ‘basura’ por unas imágenes en las que salías con Romina Lozano?

No voy a opinar, no tengo nada que opinar.

-¿Aceptarías unas disculpas por parte de Magaly?

Ya las disculpas están de más, el daño ya está hecho.

-Y si ella termina en la cárcel…

Eso que lo decida la justicia, yo no.

-¿Qué opinas sobre el ingreso de Poly Ávila a ‘El artista del año’?

La felicito, ojalá le vaya bien.

“ESTOY FELIZ”

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality grabó un video en el que aparece escuchando su ahora emblemática canción, ‘Bebecita’.

“Hoy estoy feliz, feliz, feliz, feliz… Por muchas cosas. Ya les voy a contar. ¡Bieeen! ¡Qué buen día caramba!”, dice Nicola Porcella mientras celebra al ritmo de la popular canción de Anuel AA.