Nicola Porcella reveló que su padre se contagió del virus

El “chico reality”, Nicola Porcella, no está pasando por un buen momento, ya que acaba de enterarse que su papá ha dado positivo para la COVID-19 lo que lo tiene muy preocupado.

A través de redes sociales, el capitán histórico de “Las Cobras” reveló que recién se enteró que su padre está contagiado. Sin embargo, el señor tiene problemas al corazón y podría complicar su situación.

“Ayer me enteré de que mi papá tenía COVID-19. No me habían querido contar para que no me preocupe y como ya lo he explicado mi papá tiene problemas al corazón, así que hoy no estoy con muchas ganas, estoy un poco preocupado”, indicó Nicola Porcella.

El capitán de la escuadra peruana que fue a Puerto Rico mencionó que no podrá estar muy concentrado en las pruebas para elegir a los mejores jugadores de la competencia, ya que está pensando en la salud de su padre.

Hugo García sacó la cara

El “chico reality”, Hugo García, tuvo una gran performance en las últimas competencias que tuvieron los peruanos contra Esto es Guerra Puerto Rico. La expareja de Mafer Neyra se impuso y fue elegido uno de los “MVP” de EEG.

“Gracias a todos los que fueron parte de esto y confiaron en mí. ¡Una de las mejores experiencias de mi vida!”, colocó Hugo en sus redes sociales, junto a la copa que le entregaron.

