Nicola se operó la nariz antes de viaje a México: “Ahora sí, ya estamos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Retocado. El “chico reality”, Nicola Porcella, decidió pasar por el quirófano, antes de enrumbarse hacia México para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, donde estudiará para ser actor.

A través de redes sociales, el “capitán histórico de Las Cobras” reveló hace unas semanas que, antes de su viaje, prefirió atenderse de una lesión que tuvo en la nariz al estar participando en el reality, Guerreros 2020.

También te puede interesar: “Peluchín” reclama a Magaly Medina por no darle créditos: “¡Cómo te pesa!”

Luego de su operación, Nicola Porcella reportó a sus seguidores que todo salió muy bien como lo esperaba y, ya con el retoque, estaba listo para seguir sus sueños de convertirse en un actor internacional en el país azteca.

“Me voy a bajar un poquito la mascarilla, no hay nadie y ya me saqué mi examen. Ahora sí, ya estamos listo para el viaje. No me ha dolido nada. Estoy un poquito hinchado, pero ya listo. Ahora sí, a México”, mencionó Nicola en un pequeño video.

Como se recuerda, el “chico reality” dio la gran noticia que fue aceptado dentro del CEA de Televisa, prestigioso instituto, para estudiar actuación. Sin embargo, tendrá que dejar a su familia y pareja para volver al país azteca, pues quiere abrirse un camino de manera internacional.

También te puede interesar: Korina Rivadeneira se prepara profesionalmente para cumplir sueño de mega empresa