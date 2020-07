Nicola se queda en México y pide despedida “bonita” en ‘Esto es guerra”

Compartir Facebook

Modelo no tiene planes de volver al Perú y desea incursionar en telenovelas charras.

A través de su Instagram, el chico reality Nicola Porcella reveló que se queda en México y que le gustaría incursionar en las novelas charras tras culminar su temporada en ‘Guerreros 2020’.

“La idea es quedarme viviendo en México, pero me merecía una despedida bonita, ¿no? Díganle al señor Peter Fajardo (productor), por favor, que no me despidieron como debió ser”, dijo Nicola.

Asimismo, el fortachón reveló que viene recibiendo clases de técnica teatral y después va a seguir con talleres de actuación.

“Estoy esperando que se abran cursos en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa para ver si puedo entrar y el lunes ya arrancó mis clases de neutro (técnica de juego teatral). Con todo”, indicó el ex de Angie Arizaga.

De otro lado, Porcella prometió hacerse un tatuaje de la Virgen de Guadalupe si es que no se opera del brazo, tras sufrir lesión en el brazo.

«Si es que no necesito operación prometo tatuarme la Virgen de Guadalupe en este brazo, así como tengo a mis demás santos en el otro. Todos los días le estoy rezando. Como todos saben, soy una persona muy creyente», afirmó el chico reality.

Nicola Porcella: «Muchas gracias a todos por el apoyo que he recibido»

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta, por el polémico viaje que hizo a México para integrarse al reality ‘Guerreros 2020’ pese al cierre de fronteras en el Perú por la pandemia por el coronavirus, Nicola Porcella usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre sus detractores.

