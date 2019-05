Nicolás Lúcar sobre Villarán: “¿Dónde están los colectivos? ¡No hay nadie en las calles!

¡Llamado de atención! El periodista Nicolás Lúcar criticó a los colectivos anticorrupción por no salir a las calles a protestar contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es acusada de haber recibido aportes irregulares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Durante su programa en Exitosa, Lúcar recordó que cuando salió a la luz el supuesto aporte de un millón de dólares que entregó Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori, las calles “reventaban con los colectivos anticorrupción, indignados, envueltos en banderolas”.

“¿Y qué pasa ahora con la calle? ¿Dónde están los colectivos anticorrupción? Susana Villarán recibió no uno sino 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS, reconocidos por ella misma. Y no hay nadie en la calle. Los colectivos están en silencio, como si no pasara nada”, manifestó.

Al respecto, Lúcar considera que existe un sesgo completo de la visión de la corrupción que afecta al país. “Es decir, cuando la corrupción lo comete mi enemigo político, salgo a las calles. Pero cuando es de mi dirigente político, miro para el techo. En este momento los colectivos deberían estar en la calle reclamándole a Susana Villarán porque mintió, porque recibió dinero y deben exigirle que diga la verdad completa”, sentenció.

Su suerte estaba echada.

Susana Villarán pasará los próximos 18 meses en la cárcel para cumplir el mandato de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial, por la investigación de los aportes que hicieron Odebrecht y OAS a las campañas del ‘No’ a la revocatoria y la reelección.

El juez Jorge Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, no aceptó los 36 meses de prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía al argumentar que la investigación ya está casi terminada.

Villarán es acusada por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado.

Créditos Exitosa Noticias