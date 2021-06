Niña africana rompe en llanto al pensar que hombre de tez blanca la iba comer

Compartir Facebook

Pasó tremendo susto. Un reciente video que circula en redes sociales muestra a una niña llorando tras ver por primera vez a un hombre de tez blanca; creyó que era un fantasma y se la iba comer.

Según se aprecia en el material audiovisual, la niña iba acompañada de otras personas, aparentemente su familia, cuando se percató de la presencia de un hombre blanco, quien le provocó el llanto y la hizo rehusarse a continuar su camino.

“No te hará nada, tranquila”, le repite su madre varias veces, mientras ella no puede contener las lágrimas pese a las bromas que le hacía el hombre para hacerse su amigo.

“¿Cómo estás?”, le preguntó el visitante a la pequeña, ante las risas de los presentes que reaccionaron de manera divertida ante la inocencia de la menor, ya que esa era la primera vez en su vida que observaba a una persona de tez blanca.

“Papá, papá”, dijo la menor entre sollozos mientras sus familiares intentaban por todas las vías que ella no se vaya con la idea que tenía del hombre que solo buscaba ser su amigo.

Ante la insistencia, finalmente la niña africana, poco a poco perdió el miedo y terminó sujetando la mano del hombre de barba.

¡Lamentable! Profesor deja carta antes de morir por el virus a sus alumnos

A pesar de haber recibido la primera dosis contra el virus nadie imaginaría que dos meses después el reconocido profesor perdiera la vida de manera lamentable.

Guillermo Migliorini de 27 años procedente de Argentina, Mar de Plata era un profesor excepcional y no sólo será recordado por su labor como docente sino porque dejo una significativa carta. «La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación”, decía una de las líneas de su carta.

Sus palabras inundaron las redes sociales por ser palabras de aliento y superación a pesar de el encontrarse en un estado delicado.

«Anoche entré en internación porque no saturaba bien. Tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan, y en las personas que me quieren y están tirando rezos, oraciones y buenas energías», se puede leer en la carta.

