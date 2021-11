Niñera confiesa que vio llorar al ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa con su bailarín

Compartir Facebook

¡Totalmente destrozado! La nana de la ex chica reality asegura que el futbolista se vio muy apenado y afectado tras ver el ampay de su esposa.

Mirian, la niñera de Melissa Paredes contó detalles inéditos sobre la relación entre Melissa y Rodrigo Cuba y afirma que el futbolista es un buen hombre y un gran papá.

“Yo aconsejaba al señor y le decía: señor, téngale paciencia. A veces las mujeres pasamos por estos temas, un lapsus en el matrimonio. Le reclamaba que por qué llegaba tarde y ella le decía a ti qué te interesa y esas cosas”, comentó para el programa de ‘Amor y Fuego’.

Además confesó que le apenó ver cómo el futbolista sufrió al ver el escándalo que protagonizó la conductora con su bailarín.

“Yo le dije a la señora que ya no se exponga. Yo le dije si ella se había puesto en los zapatos del señor Rodrigo, porque yo lo he visto llorar, porque él nunca se imaginó que ella le hiciera eso. Lo vi sufrir, él extraña a su hija. Me gustaría que ellos se arreglen porque esa niña no tiene por qué sufrir”, expresó entre lágrimas.

Indicó que el pelotero es un buen padre y no entendía el por qué Melissa inventaba cosas: “Yo no sé por qué ella ha dicho todo eso, todo lo que ha inventado, los disparates. La verdad yo le puedo decir que jamás voy a mentir, ni inventar cosas. Ese día del ampay, el señor estaba preocupado porque la señora Melissa no venía. Estuvo con la bebé, yo cociné y me dijo esperaría a la señor para cenar”, concluyó.

BAILARÍN AMENAZA CON DENUNCIAR A LA NANA DE MELISSA

¡Fuerte y claro! Tras las tremendas declaraciones de la niñera, Anthony Aranda negó todas las acusaciones e indicó que tomará cartas en el asunto.

El bailarín de Melissa Paredes reapareció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ a responder todas las acusaciones de la nana de Melissa Paredes, pues ella indicó que Anthony Aranda iba a la casa del ‘Gato’ Cuba.

El ‘gatito activador’ negó rotundamente que alguna vez haya estado en el departamento de la ex parejita y amenazó con demandar a la niñera: “Jamás he estado en el departamento de Melissa, la señora se va a ganar una demanda”, aseguró.

Ante estas declaraciones, ‘Peluchín’ se quedó sorprendido: “O sea va a demandar a la nana, ahora el gatito sale a decir que va a demandarla”. Gigi no se hizo ajena al tema y opinó: “Nana mentirosa, según él”, indicó.



