“No hay apuro”: Brunella Horna defiende a Richard Acuña por ‘pedida de mano’

La modelo Brunella Horna volvió a sacar cara por su pareja Richard Acuña, quien recibe fuertes críticas por no proponer matrimonio a la modelo ya en más de cuatro años de romance.

Todo ocurrió cuando conversaba con Ivana Yturbe, quien le preguntó si le sacó ‘pica’ que Beto da Silva le pida matrimonio con tan solo seis meses de relación. “No, no me da pica… sino ‘rasca rasca’”, respondió entre bromas la empresaria de 25 años y negó que sienta algún tipo de envidia.

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque estés seis meses o yo esté cuatro años, no quiero decir. No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”, agregó.

Magaly se burla

Magaly Medina su burló de la popular ‘Baby Brune’ pues acaba de cumplir 4 años con su ex congresista Richard Acuña y aun no hay indicio de matrimonio lo que desató las risas de la conductora.

La conductora de televisión no tuvo reparo en ‘rajar’ de la rubia modelo Brunella Horna quien muy emocionada compartió la sorpresa que le preparo su novio Richard Acuña por la celebración de sus 4 años de pareja, sin embargo, al parecer ‘Bay Brune’ esperaba por fin ese preciado anillo.

“Se la llevaron al norte y los mozos del hotel donde se quedaron le pusieron la mesita, la fogata, las flores, pero cuando ella dice: ‘me trajeron acá, qué sorpresa’. Yo pienso que la pobre se ilusionó y pensó: ‘¡es hoy, es hoy! Hoy me entregan el anillo’, pero no nada, solo le hicieron sentarse en la arena, disfrutar la comidita, tomar champancito y punto. Fue un aniversario más, sin anillo para Brunella”, opinó entre risas Magaly Medina.

Y es que muchos usuarios esperaban que fuera el momento perfecto para la ansiada pedida de mano sin embargo, solo fue una falsa alarma.

“En el video es como si ella pensara me han traído, es una sorpresa y diría este es el momento, hoy va a ser… Ella dice que fue una sorpresa, pero la sorpresa solo era que estaban en la arena, en una mesa con flores, ¿y el anillo? De repente estaba en el puré, de repente en los leños, dentro de las velas. Seguro que cada vez que le traían un plato ella (revolvía la comida para encontrar el anillo)”, añadió la conductora.

