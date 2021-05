¿No hay bebé? Maricarmen anuncia pronto regreso a la TV tras sufrir lesión de espalda

Compartir Facebook

¿No hay embarazo? La “Dulce Princesita”, Maricarmen Marín, dio una gran noticia a todos sus seguidores, ya que confesó que pronto volverá a la conducción en televisión porque ha mejorado su lesión de espalda.

En su Instagram, la cantante comenzó una sección de preguntas y respuestas con los usuarios. Uno de ellos le consultó cómo va de su lesión. La conductora reveló que pronto estará de vuelta al aire.

“Sí, poco a poco voy recuperándome. ¡Gracias infinitas a todos por su preocupación y tanto amo! Los doctores me dijeron hoy que pronto me darán de alta y eso me pone muy feliz. En los próximos días les tendré noticias sobre la fecha del concierto”, mencionó Maricarmen Marín.

Como se recuerda, la conductora de televisión informó que no estará al frente de “Mujeres al Mando”, ni “Yo Soy”, ya que estaría recuperándose de una lesión de espalda, por lo que le dieron un descanso médico.

Sin embargo, el periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, deslizó que la razón principal por lo que Maricarmen no está al aire es un embarazo junto a su pareja. “Verifiquen esa información. Son fuertes rumores (de embarazo) dicen. ¿Tú crees? Me dicen que no he debido decirlo porque no está confirmado”, mencionó Rodrigo.

