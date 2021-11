«No la respeta mucho», dijo Magaly sobre ‘ampay’ de Patricio y Luciana

Compartir Facebook

La ‘Urraca’ no dudó en compartir lo que pensaba sobre el ‘ampay’ de Luciana Fuster y Patricio Parodi quienes recontra juraron que no pasaba nada entre ellos y que solo eran buenos amigos.

Al parecer según la conductora no le ve futuro a la posible relación de ‘Pato’ y Luciana pues a pesar de los rumores de hace semanas entre ambos, Patricio no tendría la intención de querer formalizar algo con Luciana y solo quedaría como ‘salientes’ mas nada.

«Se dan besitos, ella lo besa, él al besa, se dan piquitos, hasta que alguien les dice que seguramente hay alguien por ahí mirando. Ese es el espíritu del ampay, justamente desmentir aquello que la gente niega. Ellos lo han negado tanto que han despertado una insana curiosidad de los chacales», expresó en un principio.

Le recordó su pasado

Por su parte, Magaly recordó que Luciana también fue vinculada con Ignacio Baladán en saliditas que involucraron besos y caricias pero que de ahí no pasó ya que según la periodista un beso no es sinónimo de algo serio, puede ser algo del momento y nada más.

«El chape de Luciana y el Pato, ya no lo podrán negar. Ahora que el Pato no quiera decir que hay, porque un chape y todo eso, que estén en la misma casa, no significa que haya un romance… El hecho que ellos no quieran reconocer que no haya un romance, pero chapan… ¿Está palteado él? ¿Le da vergüenza que sus amigos sepan que no tiene códigos?», dijo Maga.

Pues como ya se sabe Luciana y Flavia eran amigas cercanas y por eso algunos pensaban que entre ‘Pato’ y la modelo no podría pasar nada después de su ruptura con la rubia.

Además, la conductora afirmó que Patricio estaría haciendo las cosas de manera ‘clandestina’ porque no quiere quedar mal con Flavia o Ignacio quienes al parecer si eran sus amigos pero después de las picantes imágenes de Magaly no se sabe que pasará con esa amistad.

«Los hombres son bien chismoso ahh, ¿ y qué dirán entre hombres? Él, por lo menos, orgulloso de Luciana no está, chapa con ella cuando nadie lo ve, de manera clandestina sin que se entere, de repente Ignacio tampoco lo sabe y Flavia tampoco… No creo que Patricio ahora salga y diga ‘sí tengo un romance con ella’. Ya lo hubiera hecho… Pero, cuando no la respetas, yo creo que a Lucianita no la respeta mucho el Pato», finalizó la ‘Urraca’.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado por el tema, pero si han recibido bromas de parte de Gian Piero Díaz conductor de Esto es Guerra quien aprovechó en mandarle su ‘chiquita’.