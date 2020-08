¡No lo creyeron! Ellos se burlaron de Dios y tuvieron graves consecuencias

Compartir Facebook

Las creencias religiosas son decisiones que toma cada persona, sin embargo y pese a que puedan tener diferencias, es importante mantener siempre el respeto por lo demás. Pero algunas personas no creyeron jamás que lo que dijeran en nombre de Dios podría traerle consecuencias negativas que no creerían que les sucedería.

John Lennon

El legendario músico de The Beatles, dijo en una entrevista en 1966 que ‘la cristianidad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Jesús era OK, pero sus asuntos eran demasiado simples, hoy nosotros somos más famosos que él’. Sin embargo, años después y tras la separación de su banda, un fanático le disparó 6 veces acabando con su vida.

Bon Scott

El segundo vocalista de AC/DC escribió, el 1979, la canción ‘Highway to hell’, ‘Camino al infierno’, traducido al español. Parte de la letra de la canción dice ‘Yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno’. En 1980, el cantante fue hallado sin vida luego de una noche de copas.

Christine Hewitt

Ella era una periodista y animadora jamaiquina, una vez dijo ‘la biblia es el peor libro que se ha escrito en la vida’, sin imaginar que el 30 de junio del 2006 fuera hallada muerta dentro de un vehículo quemado.

Marilyn Monroe

La modelo, cantante y actriz estadounidense, ella fue un ícono de la cultura pop. Sin embargo, durante la presentación de un show un predicador evangélico intentó hablar con ella, a lo que Marilyn respondería ‘Yo no necesito a su Jesús’. Poco tiempo después la hallaron muerta dentro de su departamento, aunque el móvil aún se encuentra en investigación.

Tacredo Neves

El político de Brasil, en su campaña de 1985 dijo que ‘si conseguía 500 mil votos, ni Dios le quitaría la presidencia’. Pese a que consiguió esa suma de votos, una noche antes de poder asumir el cargo, Neves cayó enfermo y falleció sin siquiera poder ser presidente.

Thomas Andrews

Uno de los encargados de construir el Titanic. Se encontraba tan seguro de su trabajo que dijo que ‘ni Dios puede hundirlo’. Pero como ya se sabe la historia, el barco chocó contra un iceberg por lo que terminó hundiéndose causando la muerte de miles e personas, entre ellos el mismo encargado.

Hugo Chávez

El exmandatario de Venezuela, durante muchos discursos generó polémicas. Hubo una vez que criticó un ataque de Israel a una flota turca que llevaba ayuda humanitaria. “Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al estado de Israel; maldito seas estado de Israel, maldito seas, terroristas y asesinos”.

Solo tiempo después fue detectado con cáncer que terminó con su vida tras dos años de lucha.