Nuevamente lo pasa mal por los estragos del COVID-19. ‘Cachuca‘, líder de ‘Los Mojarras’ fue ingresado de emergencia, según informó la esposa del músico quien recientemente fue operado por una estenosis traqueal que le impedía respirar.

“Gracias a Dios mi esposo salió bien de la operación y se está recuperando. Tuvo una estenosis traqueal que le impedía respirar con normalidad, sigue internado y la próxima semana estará en casa. Esta es una de las secuelas que le ha dejado el coronavirus y se ve en muchos casos de personas que les hicieron una traqueotomía”, reveló.

“Debido a la segunda ola que estamos viviendo y respetando la cuarentena, mi esposo no va a recibir ningún tipo de visitas. Tampoco tenemos planeado realizar actividades porque se genera mucho descontrol por los fanáticos”

SE ARREPIENTE DE HACER CONCIERTO AL AIRE LIBRE

El líder de ‘Los Mojarras’, hizo un mea culpa, pues recordó su paso por el Hospital Hipólito Unanue, tras haber estado más de 90 días en la Unidad de Cuidado Intensivos por ser víctima del coronavirus.

“Ese día hicimos una ‘cevichada’ porque necesitamos dinero para el proceso de recuperación de mi esposo, él no está trabajando y no hay con que sustentar ahorita. Pero lo hicimos para que la gente lleve, pero no pensamos que se iban a quedar y la gente pedía saludarlo, a Hernán le ganó las ganas de cantar unas canciones, nosotros le decíamos ponte protector, pero estaba muy emocionado y salió a cantar”, comentó Elizabeth Odar esposa del rockero.

“Nosotros hemos hecho mea culpa, sabemos que metimos la pata, por ahora vamos a vender sus polos de ‘Los Mojarras’, hemos aprendido de la lección porque ahora hay temor ante el nuevo rebrote, y debemos de estar alertas, prometemos no volver a cometer el mismo error y cuidar de mi esposo y de nosotros mismos”, precisó.

