¡Rompió su silencio! El jugador de Alianza Lima, Beto da Silva, decidió no quedarse callado y habló por primera vez tras el final de su relación con Ivana Yturbe.

En una promoción, el programa ‘Magaly TV: La firme’ adelantó que el pelotero no dudó en responder tras el controvertido fin del romance con la ‘Princesita Inca’. Al parecer, a pesar de que Ivana ya se había pronunciado sobre la ruptura, Beto Da Silva dejó entrever que no descartaría retomar la relación en un futuro cercano.

«Habían un par de cosas que tenía que recoger y bueno, no pasa nada, tenemos toda la confianza del mundo. Por el momento puedo decir que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en el futuro», declaró el jugador blanquiazul al programa de espectáculos.

Sin embargo, al enterarse que el jugador de Alianza Lima hablaría en el programa de Magaly Medina, la chica reality le recomendó al pelotero que se mantenga en silencio, pues ella tampoco habla de su vida privada.

“No me lo imagino declarando a un programa de espectáculos. Si es así, por algo será. No tengo que ver nada ahí. Obviamente, no es bonito. Yo no hablo de mi vida; imagínate hablando de terceros. Le recomiendo que no lo haga”, dijo.

POLÉMICA MUDANZA

Como se recuerda, el pelotero y la ‘chica reality’ ‘rompieron palitos’ en medio de una mudanza en la que ella lucía sacando varios objetos de la casa del jugador, incluido un televisor.

La integrante de Esto Es Guerra había explicado que uno de los principales motivos de su separación habría sido que ambos pertenecían a mundos diferentes y que al futbolista no le gustan las cámaras.

«Son cosas que quedan entre los dos. Una de las cosas que menos le gustaba a Beto era el tema de espectáculo y la prensa. No solo por mí, sino por él y por su familia, que no estaba acostumbrada a esto; prefiero dejarlo allí», sostuvo Ivana.