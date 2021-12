“No somos amigos, hay temas legales que aún no se solucionan”, dijo Melissa Klug sobre Farfán

Compartir Facebook

Melissa Klug afirmó que el futbolista Jefferson Farfán y padre de sus dos hijos es una buena persona y tiene una buena relación con el por el bien de los niños pero aún deben solucionar temas legales.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ fue entrevistada por Magaly Medina y confirmó que su hija Samahara Lobatón tiene una buena relación con Jefferson, en realidad todas las hijas de ‘la Klug’ han demostrado tener una excelente química con el jugador.

“Se llevan muy bien. Tienen un gran cariño”, dijo Melissa Klug, y es que como se recuerda la regia madre de 5 hijos inició una relación con Jefferson cuando su hija Samahara tenía a penas 9 meses de nacida.

Asimismo, Melissa reconoció que la relación con el pelotero ha mejorado muchísimo a raíz del pasar de los años pero aun hay temas legales que deben solucionar.

«Por mí yo quisiera que sea paz, pero hay temas legales que todavía no se han solucionado”, lamentó.

A la conductora le sorprendió que la ex pareja mantenga una buena relación por el bien de sus pequeños pero cuestionó el hecho que no lo hablen personalmente si tanto dice que son amigos.

“No, no, no, pinkys tampoco. No hemos llegado a ese extremo (de seguirnos en Instagram)”, respondió.

«Ella va a tener que afrontar sus errores», le dijo Melissa Klug a su hija Samahara

Melissa Klug se mandó con todo y advirtió a su hija de la consecuencia de sus acciones pues la ‘Blanca de Chucuito’ no pasa a Youna el padre de su nieta.

Pues como asegura ‘La Klug’ sus hijas son grandes y libres de decidir a quien eligen para sus vidas y si termina no siendo el indicado estará su madre para recibirlas todas las veces necesarias.

«Nadie le ha hecho caso a su madre cuando le dicen nadie lo ha hecho. Es su vida, la tiene que vivir y aprender. No lo puedes evitar porque ya crecieron. Cada decisión, ellas van a tener que afrontar sus errores», precisó.