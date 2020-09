Compartir Facebook

Karla Tarazona se encuentra sumamente enamorada del empresario peruano Rafael Fernández, ambos no dejan de derrochar su amor en redes sociales.

Sin embargo, como no puede ser perfecto, Rafael se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que algunas exparejas suyas salieran en televisión a hablar de sus relaciones pasadas.

Frente a esto, Rafael, el prometido de Karla Tarazona, salió al frente para defenderse y dejar claro que ‘no e sun santo’, pero que tampoco todo es como sus exs dicen.

«Yo he sido una hombre soltero no he sido un santo, he tenido varias relaciones oficiales, no oficiales y si no las oficialice pues no voy a decir nada porque soy un caballero», explicó.

A pesar de las malas intenciones que puedan haber, la parejita se muestra sumamente enamorada y él no deja de llenar de detalles a La Tarazona cada vez que pueda.

Por otro lado, revelaron que ambos conocen a las familias del otro, por lo que desde ya están formando una relación sólida y fuerte que dentro de poco se convertirá en matrimonio.

