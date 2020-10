Noble anciano se gana la vida vendiendo frutas en plena pandemia

Compartir Facebook

Vecinos y transportistas en Ate Vitarte destacaron la presencia de un noble anciano que ha logrado salir adelante vendiendo frutitas en el paradero Tagore.

Con su gorrita infaltable y siempre su mascarilla puesta, cumpliendo las medidas que exige la pandemia, un abuelito no sabe lo que es quedarse de brazos cruzados y más bien sale a las calles -quizás hasta exponiendo su vida-, para ganarse unos solsitos.

A través de las redes sociales, compartieron este valorable caso que ha conmovido hasta al más duro. El autor de la publicación señala que, según el abuelito, no se retira del lugar hasta que no termine de vender todo.

“Hoy camino a mi entrenamiento me encontré nuevamente con este famoso y humilde señor que no recuerdo muy bien su nombre, pero siempre vende sus frutitas en el paradero Tagote, no lo veía desde marzo, y ahora que estamos en plena pandemia lo volví a ver. Sus frutitas son muy ricas, hoy trajo manzanitas y creo que mandarinas, le pido a todos que viven por Tagore o en Ate Vitarte que vengan a darse una vueltita y apoyemos al señor”, se lee en mencionada publicación por Facebook.

Viral en cuestión de minutos

La publicación fue rápidamente compartida por grupos de Facebook y la historia se hizo viral en cuestión de minutos.

“Es un señor de la tercera edad que sale a trabajar en medio de una pandemia para ganarse unas cuantas monedas. El señor contó que no se va hasta que termine de vender todo. Está vendiendo cuatro manzanas por un sol y sus frutas con bien ricas. Apoyemos para que pueda irse temprano a casa, por favor”, continuó.

En el post se precisa también el lugar exacto donde se encontraría el valiente abuelito vendiendo sus frutas: Frente del paradero ‘motos’ en Tagore.

