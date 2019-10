Nuestro país será sede del Mundial Sub-17

Perú será sede del Mundial Sub 17, que se desarrollará en el año 2021. El Consejo de la FIFA se reunió en Shanghai y eligió a nuestro país como anfitrión de esta competencia de fútbol juvenil.

Esta será la segunda vez que la Federación Peruana de Fútbol organice este evento: en el 2005 fuimos sede de la competencia que se desarrolló en cinco ciudades distintas (Lima, Iquitos, Chiclayo, Piura y Trujillo) y México fue el equipo campeón.

Aunque nuestro país postuló al Mundial Sub 20, la FIFA determinó que los aspirantes también lo serían el Mundial Sub 17. Indonesia, el otro postulante, se quedó con el primero, luego de que Brasil se retirase de la pugna.

La FPF organizará la Copa del Mundo Sub 17 en 2021, año del bicentenario, luego de que se le quite la posibilidad de hacerlo este año: el 22 de febrero, la FIFA comunicó, tras una visita de sus inspectores, la decisión de que Perú no albergue el torneo más importante de la categoría.

¿POR QUÉ FUIMOS ELEGIDOS?

El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez explicó porque la FIFA designó a nuestro país, como sede del Mundial Sub 17. “La Conmebol solicitó que se le diera a Perú el Mundial Sub 17 porque se le había quitado por problemas extra futbolísticos. En este tiempo, ha hecho grandes avances a nivel de organización”, señaló Domínguez.

El titular de la Conmebol agregó que Perú “debe seguir por este camino para realizar un mundial a la altura de las grandes citas”.

El pasado 22 de febrero, la FIFA comunicó a la FPF que le retiraba la organización del Mundial Sub 17, tras “tener en cuenta diversos asuntos relativos a la organización y la infraestructura” del torneo y se lo dio a Brasil, donde se jugará del 26 de octubre al 17 de noviembre.

La FPF volvió a presentar su candidatura, que también optó al Mundial Sub 20 después de que la FIFA acordase que todas las postulaciones fuesen para las dos categorías, y recibió el respaldo del Consejo.