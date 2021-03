¡Nueva modalidad! Ladrón asalta a joven rociándole ‘spray’ en los ojos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Momentos de terror. Un cobarde ladrón asaltó y roció un agente líquido en el rostro de la cantante folclórica Luzmilla López de 26 años. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho precisamente en la cuadra 17 de la avenida Santa Rosa.

MIRA TAMBIÉN: San Martín de Porres: Encuentran a más de 50 personas en tonazo

La atacó en el momento preciso

Como si supiera de los pasos de la cantante, el ladrón la sorprendió cuando ella se dirigía a una botica a realizar una transferencia bancaria. Dicho dinero iba a servir para pagar parte de su nuevo vestuario.

“Llego a la esquina y un sujeto me echa el spray. Lo primero que pienso es que había perdido la vista, qué va a ser de mí. Me dice ‘dame todo lo que tienes’. Ahí, me arrancha el teléfono y el monedero cae al piso”, narró la joven para un medio local.

MIRA TAMBIÉN: Sedapaleros también asaltan farmacias en Puente Piedra

Foto: Captura video vigilancia

MIRA TAMBIÉN: Fiscalizadores de Surco detuvieron a extranjero que secuestró a una mujer en su mototaxi

Sustancia dudosa

Producto del asalto y del spray que este ladrón utilizó contra la joven, ella quedó parcialmente ciega por varias horas. “Te entra ese gas por la garganta, por la nariz, te ahogas, no puedes respirar”, detalló angustiada.

Luego del cobarde ataque, la cantante tuvo que esperar varias horas para sentirse mejor y poder acercarse a la comisaría de La Huayrona. La joven piensa que este hecho habría sido gracias a la ayuda de un segundo cómplice, quien habría dado aviso que ella tenía dinero en la mano.

MIRA TAMBIÉN: ¡Noble gesto! Sacerdote cajamarquino lleva oxígeno hasta hogares de pacientes contagiados

Tras la denuncia, la joven también cuestionó el actuar policial, pues la habrían cuestionado pese a las evidencias en su celular. «¿Piensas que por un celular te van a hacer caso?, ¿por un celular vamos a salir? Pese a que tenía la evidencia, la autoridad está en favor de la delincuencia, es lo que me indigna”, dijo indignada.

También te puede interesar: