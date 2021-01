ONP: Mañana ya cobras tu bono de 930 soles

Compartir Facebook

Y por fin. Mañana lunes 11, el Banco de la Nación (BN) inicia el pago a los pensionistas de la Oficina Nacional Previsional (ONP) correspondiente al primer mes del año 2021, según lo establecido en la Ley N° 31083.

Pero, ¿quiénes serán los beneficiarios? Esta medida está dirigida a 560,000 afiliados jubilados de la Ley 19990 que se hayan estado bajo esta condición al cierre del 05 de diciembre. No solo recibirán el bono los jubilados.

Los beneficiados con las pensiones de viudez y orfandad también están incluidos en esta entrega del subsidio. Sin embargo, no podrán recibir el bono los actuales afiliados ni los jubilados de la ley 20530.

SU BONAZO

Adicionalmente, como ya hemos venido informando, se les pagará un bono de 930 soles por la crisis sanitaria de la Covid-19 según el cronograma por orden alfabético. Mañana les depositarán a los pensionistas cuyos apellidos empiecen con las letras A, B y C El BN recordó a los pensionistas que tienen a su disposición, en todo el país, más de 900 cajeros automáticos y 10,000 agentes MultiRed para el cobro de sus pensiones.

Asimismo, precisó que el horario de atención en las agencias, a nivel nacional, es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

COBRA BIEN SEGURO

Para retirar el dinero de los cajeros automáticos con total seguridad, presta atención a los consejos del experto César Ortiz Anderson. Una de las recomendaciones del especialista es que “los adultos mayores jamás vayan a cobrar sus pensiones solos sus pensiones”. “Deben ir acompañados de un adulto responsable. Por nada del mundo acepten ayuda de extraños”, explicó.

CHEQUEA TARJETA

Dijo que hay que estar muy atentos en los cajeros automáticos. “En caso su tarjetea se trabe no acepte ayuda, no ingrese su clave, solo llame al banco de inmediato. Si nota algo extraño en el cajero como la máscara o el teclado flojo, no ingrese la tarjeta. Mañana los cajeros ubicados en los bancos son los más seguros. Y, por último, siempre vaya de día”, añadió.

MEDIO MILLÓN

El depósito será automático y será desembolsado en la misma cuenta. El subsidio beneficiará a más de 560 mil pensionistas, declarados como tales hasta el pasado 5 de diciembre.

SIN LÍMITES

Cabe precisar que no hay límites de tiempo para hacer el retiro, ya sea total o parcial, y tampoco es necesario hacerlo el mismo día del depósito, porque el dinero se mantendrá en la cuenta bancaria, a disposición permanente del pensionista.

El dato

El BN recomendó a sus clientes proteger su clave secreta y no compartirla con nadie. Así evitarán ser víctimas de personas inescrupulosas al momento de realizar sus operaciones bancarias.

