Paciente COVID-19 deja ventilador mecánico en el día de su cumpleaños

Wilbert Carbajal Condori fue agasajado por el personal asistencial del Hospital III Daniel Alcides Carrión de Tacna por su onomástico número 50, que lo celebró por partida doble, porque al vencer a la COVID-19 fue desconectado de un ventilador mecánico del Servicio de Emergencia Covid.

Luego de permanecer por once días en estado crítico, el hombre logró vencer la COVID-19 y fue dado de alta a fines de agosto, y continuará su tratamiento en su domicilio hasta su total recuperación.

Agradece a Dios

Además, agradeció a Dios y al personal de EsSalud Tacna por esta segunda oportunidad de vida.

«Sentí que he vuelto a nacer, esta es una nueva oportunidad de vida que me regala Dios, a través de los cuidados de los médicos y enfermeras de EsSalud, justo en el día de mi cumpleaños me desconectaron de ventilación mecánica. Tengo una nueva vida y la voy a aprovechar para estar más unido a mi familia», expresó.

Por otro lado, Paulo Gordillo, gerente de la Red Asistencial Tacna, afirmó que el compromiso social, solidaridad y profesionalismo de todos los trabajadores de EsSalud continúa dando resultados positivos en beneficio de la población de la Heroica Ciudad.

¿Cómo prevenir el contagio de la COVID-19?

El Ministerio de Salud (MINSA) insiste en recomendar a la población el lavado de manos, frecuentemente con agua y jabón, mínimo 20 segundos; cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar.

Cabe recordar que la tasa de mortalidad de este virus es muy baja: Según la OMS, apenas el 3.4% de infectados fallece.

Como medidas de prevención se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.

