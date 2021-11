Compartir Facebook

¿Sabía que los oídos están en la lista de órganos que están expuestos a sufrir daños por efecto de la diabetes? Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre y se encarga de llevar el azúcar (que proviene de los alimentos) hasta las células del cuerpo, donde, en forma de glucosa, se utiliza como energía.

De acuerdo a proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), si no adoptamos medidas de control, para el año 2,045 más de 700 millones de personas en el mundo podrían ser afectadas por esta enfermedad.

Señal de alerta

Luis Verástegui Barahona, especialista en audiología, afirma que, en muchos casos, los problemas auditivos pueden ser la primera señal de alerta de que tenemos diabetes, cuando aún no ha sido diagnosticada. Y sin considerar la edad y otros factores, los pacientes con diabetes tienen el doble de probabilidad de perder la audición.

dad de perder la audición. “La diabetes origina un desequilibrio metabólico, eleva el nivel de azúcar en el organismo y altera el flujo sanguíneo. La sangre es más densa, por lo cual resulta más difícil irrigar correctamente los pequeños vasos sanguíneos, en especial aquellos que se encuentran en el oído interno, lo cual provoca una pérdida gradual de la audición y hasta

sordera súbita” explica el director del gabinete audiológico AudiPhone.

Y es que, a medida que avanza esta enfermedad, la estructura del oído empieza a dañarse, ocasionando que los impulsos nerviosos que van

del oído al cerebro sean más lentos. Esto genera dificultades para entender un diálogo, más aún si la conversación es con niños o mujeres, debido a lo agudo de sus voces.

Otros Malestares

“Junto con los problemas de baja progresiva de la audición, algunas personas con diabetes pueden presentar malestares en los oídos como zumbidos, ruidos, mareos, inestabilidad del equilibrio y vértigos”, apunta Verástegui Barahona.

El especialista precisa que, si la persona con diabetes sufre de obesidad, hipertensión arterial y colesterol elevado, los problemas auditivos se acrecientan y advierte que con mayor celeridad puede darse en pacientes adultos mayores.

Por ello, es importante controlar el nivel de glucosa de la sangre a través de la medicación, vigilar el peso llevando una dieta saludable y respecto al cuidado del oído, revisar el sistema auditivo a través exámenes audiológicos, por lo menos cada seis meses.

El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14 de noviembre para concientizar a la población de esta enfermedad considerada en el Perú, la tercera causa de muerte.

Violeta y la Diabetes

La entrañable Violeta Ferreyros, confiesa que desde hace siete años tiene diabetes. “Durante todo este tiempo, he sabido convivir con este mal.

Siguiendo las indicaciones de los médicos, he regulado mi alimentación. No como dulces, no fumo y la presencia del azúcar es mis bebidas es mínima. A pesar que hace dos años sufrí un Accidente Cerebro Vascular (ACV), me siento bien y con deseos de seguir trabajando”, afirma la conocida coanimadora del recordado ‘Trampolín a la Fama’.

Ferreyros acudió por prevención al centro audiológico AudiPhone y tras diversos exámenes y pruebas se conoció que presenta una salud auditiva aceptable media. De acuerdo a su edad y condición de persona con diabetes, cada seis meses deberá pasar un examen audiológico para monitorear su nivel de escucha. Y es que, finalmente, prevenir es mejor que curar.

