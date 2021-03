Padre hace que su hija se disculpe por grabarse moviendo el “toto”

Compartir Facebook

Un padre de familia obligó a su hija que se disculpe públicamente por haber subido un video a Tiktok donde estaba bailando “twerk”, ya que se estaba denigrando como mujer y no reflejaba cómo es en realidad.

En el polémico video, la joven realiza el famoso baile del “twerk”. Sin embargo, cuando el padre se dio cuenta de lo publicado, no cayó nada bien. El progenitor se molestó porque su pequeña hija estaba realizando “gestos obscenos”.

Acompañado de su padre, la chica volvió a subir un nuevo video, pero esta vez con un tono totalmente distinto. Esta vez, la joven compartió unas disculpas publicas por el baile que realizó, ya que su padre estaba molesto con el clip.

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, mencionó la joven.

Por más padres así, que corrigen sus hijos e hijas a tiempo, cuiden lo que hacen sus bendiciones menores de edad en tiktok o en cualquier red social pic.twitter.com/9ptcoWh7oc — ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (@escup1tajo_bebe) March 4, 2021

Tras terminar sus disculpas, el padre la criticó en público por haber subido ese video, ya que su hija es una niña de su casa que estudia y no debe estar enseñando las nalgas, pues eso hacen las put**.

El video de las disculpas publicas se convirtió en viral. En los comentarios, se observan opiniones divididas, ya que creen que el padre hizo mal en exponer a su hija en redes. Mientras que otros, alaban su labor.

