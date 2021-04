Padre realizará cilindrada para comprar balones de oxígenos

Compartir Facebook

Buen ejemplo. Un padre ha decidido realizar una cilindrada con la misión de recaudar fondos para la compra de balones de oxígeno, pues desea ayudar a su localidad que enfrenta la pandemia de la COVID-19.

El sacerdote César Antonio de la Parroquia Santa María de la Providencia en Los Olivos tuvo la iniciativa de colocar un granito de arena para las personas que se amanecen buscando recargar los balones para sus seres queridos. Por tal motivo, junto a sus feligreses, optaron por organizar la actividad con el fin de ayuda social.

Asimismo, el padre confesó que no tiene problemas en quitarse la sotana por un momento para colocarse un mandil de chef y estar al frente de la cilindrada, pues lo hace para salvar la vida de sus fieles.

“Lo que queremos es simplemente salvar la vida de alguien porque no es justo que un hijo de Dios pierda la vida por no tener oxígeno, eso no es justo. Si podemos hacer algo, tenemos que hacerlo”, mencionó el padre.

Los interesados en colaborar con la localidad pueden comprar la cilindrada en el colegio San Columbano San Vicente Ferrer en la urbanización Covida a solo 15 soles.

