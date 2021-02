Paloma Fiuza ‘asada’ con Facundo por recordarle su relación

Compartir Facebook

Molestísima. Así se le vio a Paloma Fiuza luego de que en una competencia la brasilera tuviera un intercambio de palabras con su ex Facundo González.

Y es que mientras se encontraban en una competencia y luego de que Paloma se equivocara y terminara mojando de más a Facundo, los ‘trapitos sucios’ salieron al aire.

Esta vez, la garota y el ‘guacho’ se dijeron el uno al otro que eran flojos y comenzaron una pequeña discusión sobre sus retos de TikTok que en el que ni a uno ni al otro le parecía ser el mejor en la competencia.

Es así que en medio de esta conversación, Paloma le dijo a Facundo que le parecía ‘el más flojo’ en TikTok, como respuesta a lo que él le había dicho primero.

Incluso, Paloma le increpó que puede ser muy divertido en su vida cotidiana, pero si hablamos de competencia, no sería de sus favoritos.

Frente a ello, Facundo no se quedó callado y lanzó un misil que sorprendió a todos: ‘Hace un año atrás decía que era el mejor’, lo que terminó por sorprender a propios y extraños.

Sin embargo, este comentario parece no haberle gustado a Paloma, quien no dudó en responderle de inmediato al argentino, con una incomodidad notoria: ‘Por eso no me gusta hablar contigo, para mi el pasado pisado’.

